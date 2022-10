Viral Video : दिवाळीला खास खिळे आणि दोऱ्यांनी साकारली रंगीबेरंगी रांगोळी

By

Colourful Rangoli for Diwali using Nails and Threads : आजपासून दिवाळीला सुरूवात झाली आहे. पण दिवाळीच्या ८-१५ दिवस आधीपासूनच फेस्टिव्ह मूड सुरू झालेला असतो. घराची साफसफाई, फराळाची तयारी, घराची सजावट अशा सगळ्याच गोष्टींमध्ये सगळेच बिझी असताना आपल्याला नवीन काय करता येईल याचा शोध घेत असतात.

अशात दिवाळीच्या प्रत्येक दिवशी कोणती रांगोळी काढता येईल याचा शोध घेतला जातो. यातूनच एक आगळावेगळ्या रांगोळीचा, कलाकुसरीचा व्हीडिओ व्हायरल होत आहे. चक्क खिळे आणि दोऱ्यांनी साकारलेली ही रांगोळी बघणाऱ्या प्रत्येकालाच भूरळ घालत आहे.

हेही वाचा: Vide : द काश्मीर फाईल्स पाहा... या हॉटेलात २०% डिस्काऊंट

हा व्हीडिओ @craftsbazaar या इंस्टाग्राम पेजवर पोस्ट करण्यात आला आहे. त्यावर कलाकाराने लिहीलं आहे की, "दिल्लीच्या पावसात आणि थंडीत ही रांगोळी पूर्ण करायला त्यांना दोन दिवस लागले. या दिवाळीत काहीतरी हटके करायचे होते आणि ही आर्ट मला त्यासाठी भावली."

व्हीडिओत दिसतं आहे की, त्या महिलेने एका लाकडी बोर्डवर नक्षी काढून त्यावर खिळे ठोकले. आणि मग त्याला रंगीत धागे बांधत सुंदर रंगीबेरंगी रांगोळी काढली आहे.