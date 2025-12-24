Viral Video: रिक्षावाल्या लेकाची माय! आईनं सांगितली पोराच्या प्रेमाची कहाणी; औषधाला पैसे नसतात तेव्हा...

Social Media: सोशल मीडियात एका आजीबाईंचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्यात त्या वृद्ध आजी आपल्या मुलाबद्दल कळकळीने बोलत आहेत. रिल्सच्या माध्यमातून व्हिडीओ व्हायरल झाला असून एका इन्फ्लूएन्सरने ही मुलाखत घेतल्याचं दिसून येतंय..व्हायरल व्हिडीओमध्ये आजींना प्रश्न विचारला की, तुमच्यावर सगळ्यात जास्त प्रेम करणारी, तुमची काळजी घेणारी व्यक्ती कोण? त्यावर आजी म्हणतात, माझा नवराच माझी काळजी घ्यायचा. मला सात मुलींवर मुलगा झाला तोही खूप काळजी घेतो. आजकालचे मुलं मी बघते, परंतु माझा मुलगा अत्यंत काळजी घेणारा आहे..Swiggy Instamart Report : 'या' पठ्ठ्याने वर्षात कंडोमवर खर्च केलेत चक्क १ लाख रुपये! महिन्याला १९ ऑर्डर्स; व्हॅलेंटाईन डेला तर....आजी पुढे सांगतात, माझा मुलगा दोनच रुपये कमावतो पण खूप काळजी घेतो. आई तू खाल्लं का? गोळी घेतली का? कधी पैसे नसले तर उलाढाल करुन गोळ्या आणून देतो. रिक्षा चालवतो, त्यामुळे कसेतरी शंभर-दोनशे कमावतो..Manisha Khatri : सिंहस्थासाठी दिंडोरी रस्ता होणार चकाचक; आयुक्त मनीषा खत्री यांच्याकडून कामाची प्रत्यक्ष पाहणी.''आजकाल रिक्षा खूप झाल्या.. माझं यात आयुष्य गेलं, पण माझ्या लेकाला चांगलं काम लागावं, पांडुरंगा..'' असं त्या आजी म्हणतात. त्यांच्या बोलण्यातला खरेपणा लगेच जाणवतो. आजकाल मुलं आई-वडिलांना सांभाळायला तयार नाहीत. पंरतु एक गरीब रिक्षावाला आईवर किती प्रेम करतो, हेच या व्हिडीओतून यावरुन दिसून येतं. हा व्हिडीओ कधीचा आहे, कुठला आहे, हे मात्र कळू शकलेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.