Viral Video: बापरे! चहा ७८२ रुपयांचा, तर पोहे तब्बल १५१२ रुपयांना; बिहारच्या चहावाल्यामुळे लॉस एंजेलिसमध्ये देसी नाश्ता 'हॉट टॉपिक'

Bihari Man's Stall in LA a Hit: नुकताच सोशल मीडियावर बिहारी समोसेवाल्याने लंडनमध्ये सामोसे विकत धुमाकूळ घातला होता. त्यात आता आणि एका बिहारी माणसाने भर घातली आहे, मात्र यावेळेस अमेरिकेच्या लॉस एंजेलिसमध्ये. प्रभाकर प्रसाद नावाचा एक बिहारी उद्योजक सध्या लॉस एंजेलिसच्या रस्त्यांवर चहा आणि पोहे विकतोय.मात्र, फक्त त्याच्या पदार्थांमुळेच नाही, तर काही वेगळ्या वैशिष्ट्यांमुळेही तो लोकांच्या लक्षात आला आहे. प्रसादने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंट @chaiguy_la वर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये चहा आणि पोहे सुमारे ८ डॉलर (चहा) आणि १८ डॉलर (पोहा) किमतीत विकले जात असल्याचे सांगितले आहे. .हा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, "किंमत जागेवर अवलंबून असते, भावनेवर नाही. मागणी असेल तर पोहाही प्रीमियम ठरतो."दुसऱ्या व्यक्तीने असं मत मांडलंय की, 'जर पदार्थाची गुणवत्ता आणि तयारी बेस्ट असेल तर लोक जास्त पैसे द्यायला तयार असतात.'काहींनी मात्र हे दर भारताशी तुलना करून अतिशय जास्त असल्याचं म्हटलं आहे, तर काहींनी "हे फक्त ८ आणि १८ डॉलरंच आहेत" असं म्हणत समर्थन केलंय..प्रसादच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाइलवर त्याच्या रोजच्या कामाचे अनेक व्हिडीओ आहेत. त्यात चहा-पोह्यासाठी लागलेल्या रांगा आणि पदार्थ लवकरच संपल्याचं दिसून येतं. एका व्हिडीओमध्ये तो सांगतो की, लांब केस आणि मिशांमुळे अनेक लोक त्याची तुलना येशू ख्रिस्ताशी करतात..दरम्यान, यापूर्वी ब्रिटनमध्ये मेट्रो स्टेशनवर समोसे विकणाऱ्या दुसऱ्या बिहारी विक्रेत्याच्या व्हिडीओवरूनही सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला होता.भारतीय चवीला परदेशात मिळणारी लोकप्रियता आणि त्यासाठी लागणारी किंमत, यामुळे हे व्हिडीओ सध्या चर्चेत आहेत.