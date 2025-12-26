Viral Video: ''ले बेटा.. किरीश का सुनेगा गाना'', तुम्ही व्हिडीओ बघितला का? कोण आहे तो व्हायरल बॉय?

Social Media: सोशल मीडियात कधी काय व्हायरल होईल ते सांगता येत नाही. एखाद्या व्हिडीओत काही विशेष नसतं तरीदेखील तो व्हिडीओ व्हायरल होतो. सध्या एका व्हिडीओची सोशल मीडियात तुफान चर्चा आहे. एका तरुणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. तो त्याच्या वेगळ्याच अंदाजात गाण्याचं सादरीकरण करतोय. तेच लोकांना आवडू लागलं आहे..व्हायरल झालेल्या तरुणाची बोलण्याची पद्धत, गाणं गाण्याची स्टाईल लोकांना आवडू लागली आहे. त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर लोक त्याच्यासोबत व्हिडीओ करुन रिल्स व्हायरल करीत आहेत. हिंदी भाषेतला हा व्हिडीओ संपूर्ण देशभरात व्हायरल झाला आहे..व्हिडीओमध्ये दिसतंय की, हा मुलगा म्हणतो- 'किरीश का सुनेगा गाना?' ऋतिक रोशनचा २००६ मध्ये आलेला 'क्रिश' चित्रपटातल्या गाण्याविषयी तो बोलत होता. त्याला ते गाणं म्हणायचं सांगितल्यानंतर तो सुरुच होतो. मळकटलेले कपडे आणि नशेत असल्यासारखा तो दिसतोय. तशा अवस्थेत तो गाणं सुरु करतो. ''दिल ना दिया.. दिल ना लिया..'' सोबत अंगविक्षेपही करतो. मध्येच 'ले बेटा' असंही म्हणत राहतो..या मजेशीर व्हिडीओला लोकांनी चांगलीच पसंती दिली. इन्स्टाग्रामवर deep_acaout1 नावाच्या आयडीवरुन व्हिडीओ शेअर करण्यात आलेला आहे. आतापर्यंत हा व्हिडीओ सहा मिलियनच्या घरात पोहोचलाय. शिवाय लोकांनी भन्नाट कमेंट केल्या आहेत. हा व्हायरल झालेला मुलगा कचरा वेचण्याचं काम करत असल्याचं इतर व्हिडीओमधून दिसून येतंय..व्हायरल बॉय नेमका कुठला?व्हायरल बॉय हा झारखंडच्या जमशेटपूरचा राहणारा आहे. त्याचं खरं नाव पिंटू असून वडिलांचं नाव ओम प्रकाश आहे. तर आईचं नाव पार्वती आहे. उपजीविका भागवण्यासाठी कचरा उचलण्यापासून ते कुठलंही काम तो करतो. मात्र आज तो देशभरात मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.