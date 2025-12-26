Trending News

Viral Video: ''ले बेटा.. किरीश का सुनेगा गाना'', तुम्ही व्हिडीओ बघितला का? कोण आहे तो व्हायरल बॉय?

Who is the Viral 'Kirish' Boy? Story of Pintu from Jamshedpur Ruling Social Media: व्हायरल बॉय नेमका कुठला आहे? उपजिविकेसाठी तो काय करतो? त्याचा पहिला व्हायरल व्हिडीओ नेमका कोणता होता?
Social Media: सोशल मीडियात कधी काय व्हायरल होईल ते सांगता येत नाही. एखाद्या व्हिडीओत काही विशेष नसतं तरीदेखील तो व्हिडीओ व्हायरल होतो. सध्या एका व्हिडीओची सोशल मीडियात तुफान चर्चा आहे. एका तरुणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. तो त्याच्या वेगळ्याच अंदाजात गाण्याचं सादरीकरण करतोय. तेच लोकांना आवडू लागलं आहे.

