Viral Video: पठ्ठ्या सिंहासोबत खेळतोय फुटबॉल; थरारक व्हिडिओ पाहाल तर...

नवी दिल्ली : सिंह हा जंगलाचा राजा आहे. जंगल सफारीत जर तो अचानक समोर उभा ठाकला तर तुमची काय अवस्था होईल? पण एक पठ्ठ्या चक्क सुटाबुटात एक नव्हे तर चार सिहांसोबत चक्क फुटबॉलचा खेळ खेळला. त्याचा हा थरारक खेळ पाहून तुम्ही थक्क व्हाल, याचा व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे. (Viral Video Man playing football with Lions If must watch thrilling video)

या व्हायरल व्हिडिओत आपण पाहू शकतो की, एक व्यक्ती सुटाबुटामध्ये एक फुटबॉल घेऊन थेट जंगला पोहोचला. यानंतर तो सिंहाच्या एका कुटुंबासोबतच फुटबॉल खेळायला लागला. यामध्ये सिंह, सिंहीण आणि त्याच्या छाव्यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे कुठलीही सुरक्षा न घेता तो या सिंहांसोबत निडरपणे खेळताना दिसतो आहे.

या खेळामध्ये सिंह देखील फुटबॉल खेळण्यात मग्न होतात. एखाद्या खेळाडूप्रमाणं ते सिंह या व्यक्तीकडून फुटबॉल हिसकावण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. सामान्यतः कोणतीही वस्तू आपल्या दिशेनं आल्यानंतर त्याच्याकडे सिंहासारखा प्राणी एखादी शिकार म्हणूनच पाहतो. पण या व्हिडिओतील सिंह एखाद्या खेळण्याप्रमाणंच फुटबॉलसोबत खेळत आहेत.

इन्स्टाग्रामवर हा व्हिडिओ 'feline.unity' नावाच्या अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ पाहून युजर्स आश्चर्यचकित झाले आहेत. या व्हिडिओ आत्तापर्यंत ६७ हजारांहून अधिक लोकांनी पाहिला आहे. यावर युजर्स विविध प्रतिक्रिया देत आहेत.