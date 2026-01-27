Trending News

Video: कचऱ्यात पडलेल्या देवाच्या मूर्ती मुस्लिम व्यक्तीने उचलल्या; स्वच्छ करुन केलं विसर्जन, व्हिडीओ व्हायरल

Muslim man rescues discarded Hindu idols from garbage and performs respectful immersion: प्रत्येकाने इतर धर्माचा आणि त्या धर्माच्या श्रद्धांचा आदर केला पाहिजे, असाच संदेश यातून हुसैन मन्सुरी यांनी दिलाय.
Muslim man video

Muslim man video

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Social Media Viral: देव्हाऱ्यात असलेल्या देवाच्या मूर्ती भग्न झाल्या की त्यांचं विसर्जन केलं जातं. मात्र काही लोक सर्रास रस्त्याच्या बाजूला अथवा कचऱ्यात देवाचे फोटो, मूर्ती टाकतात. अशाच कचऱ्यात पडलेले देवाचे काही फोटो आणि मूर्ती बघून एका मुस्लिम व्यक्तीने त्या विसर्जित केल्या.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
Video
muslim

Related Stories

No stories found.