Video: कचऱ्यात पडलेल्या देवाच्या मूर्ती मुस्लिम व्यक्तीने उचलल्या; स्वच्छ करुन केलं विसर्जन, व्हिडीओ व्हायरल

Social Media Viral: देव्हाऱ्यात असलेल्या देवाच्या मूर्ती भग्न झाल्या की त्यांचं विसर्जन केलं जातं. मात्र काही लोक सर्रास रस्त्याच्या बाजूला अथवा कचऱ्यात देवाचे फोटो, मूर्ती टाकतात. अशाच कचऱ्यात पडलेले देवाचे काही फोटो आणि मूर्ती बघून एका मुस्लिम व्यक्तीने त्या विसर्जित केल्या..सोशल मीडियात हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. गरीबांना, रस्त्यावर राहणाऱ्यांना मायेचा घास भरवणारे हुसैन मन्सुरी यांचा हा व्हिडीओ आहे. एका अडगळीच्या ठिकाणी देवाच्या काही मूर्ती टाकलेल्या असतात. त्या मूर्तींवर धूळ, कचरा साचलेला असतो. मन्सुरी तिथे येतात. पायातले बूट काढून ते त्या मूर्ती रुमालाने स्वच्छ करतात..लाल रंगाचा एक कपडा अंथरुन त्यावर त्या स्वच्छ केलेल्या मूर्ती ते ठेवतात. त्यानंतर वाहत्या पाण्यामध्ये या मूर्तींचं विसर्जन हुसैन मन्सुरी करतात. एक मुस्लिम व्यक्ती हिंदू देव-देवतांचा आदर करतो, हे बघून सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल झाला..माणसाने प्रत्येक धर्माचा आणि त्या धर्माच्या प्रतिकांचा आदर केला पाहिजे, असाच संदेश यातून हुसैन मन्सुरी यांनी दिलेला आहे. त्यांचे फेसबुकवर एक कोटी फॉलोअर्स आहेत. गरजूंना मदत करणं, उपाशी असलेल्यांना जेवण देऊन त्यांचे आशीर्वाद घेणं, असा त्यांचा कंटेंट असतो. हा व्हिडीओदेखील सोशल मीडियात व्हायरल झालाय..