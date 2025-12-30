Trending News

Viral Video: "अभिषेक आता माझा, तू त्याला बाबू का म्हणतेस?"; दोन तरुणींमध्ये तुफान राडा, केस पकडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण

women fight viral video : कानपूरमध्ये ‘अभिषेक’ नावाच्या तरुणावरून दोन तरुणींमध्ये रस्त्यावरच तुफान राडा; केस पकडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांचा तपास सुरू
esakal

Sandip Kapde
उत्तर प्रदेशातील कानपूर जिल्ह्यातील एका विचित्र कारणावरून दोन तरुणींमध्ये झालेल्या हिंसक भांडणाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या घटनेने अनेकांना धक्का बसला आहे, कारण मारहाणीचे कारण ऐकून कोणीही चक्रावून जाईल.

