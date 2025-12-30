Viral Video: "अभिषेक आता माझा, तू त्याला बाबू का म्हणतेस?"; दोन तरुणींमध्ये तुफान राडा, केस पकडून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण

उत्तर प्रदेशातील कानपूर जिल्ह्यातील एका विचित्र कारणावरून दोन तरुणींमध्ये झालेल्या हिंसक भांडणाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या घटनेने अनेकांना धक्का बसला आहे, कारण मारहाणीचे कारण ऐकून कोणीही चक्रावून जाईल..सांग, पुन्हा त्याला बाबू म्हणशील का?व्हिडिओत दिसते की, पांढऱ्या कपड्यातील एक तरुणी दुसऱ्या तरुणीवर प्रचंड संतापलेली आहे. ती तिचे केस घट्ट पकडून ओढते, जमिनीवर पाडते आणि सतत ठोसे, लाथा मारते. मारहाण करतानाच ती ओरडून विचारते, “तू अभिषेकला सोडून गेली होतीस ना? आता तो माझा आहे, मग तरी तू त्याला बाबू का म्हणतेस? सांग, पुन्हा त्याला बाबू म्हणशील का?”.दुसरी तरुणी वेदनेने ओरडत आहेजमिनीवर पडलेली दुसरी तरुणी वेदनेने ओरडत आहे. ती स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करते, हात जोडून माफी मागते, पण आक्रमक तरुणी थांबत नाही. शेवटी जखमी तरुणी रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका वाहनाकडे मदतीसाठी हात करताना दिसते..तरुणीचा प्रश्न अन् मुलांची भन्नाट उत्तरं; Viral Video एकदा बघाच, तुम्हीही हसल्याशिवाय राहणार नाही... .दोघींमध्ये जोरदार शिवीगाळही घटना कानपूरमधील यशोदा नगर बायपासजवळ घडल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओच्या सुरुवातीला दोघींमध्ये जोरदार शिवीगाळ होते आणि काही क्षणांतच हे वाद हाणामारीत बदलतात..कानपूर पोलिसांचा तपास सुरूया प्रकरणाची दखल घेत कानपूर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. अद्याप या प्रकरणात औपचारिक तक्रार दाखल झालेली नाही, तरीही पोलिस व्हिडिओच्या आधारे दोन्ही तरुणींची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रव आणि मारामारीशी संबंधित कलमां अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता आहे..Hardik Pandya Viral Video : चाहत्याने सर्वांसमोर केली शिवीगाळ, हार्दिक पांड्याने जे केलं ते पाहून लोक हैराण; सोशल मीडियावर होतेय कौतुक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.