Video Viral: नव्या जुगाडाचा कहर! ड्रिल मशिनने भाजी घुटवताना पाहून तुम्हीही म्हणाल ‘हे काय पाहिलं!’

Video Viral: सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असातात. यामध्ये अनेक मजेदार तर काही विचित्र असतात. तसेच अनेक व्हिडिओमध्ये जुगाड पाहायला मिळतो. यात काही असे असतात ज्यामुळे कौतुक होते तर काही जुगाड पाहून हसू आवरणे कठिण होते. जुगाड करणाऱ्यांच्या मते त्यांचा वेळही वाचतो आणि पैसाही वाचतो. जुगाड करणाऱ्यांमध्ये भारतातील लोक सगळ्यात पुढे असतात. सध्या असाच एक भन्नाट व्हिडिओ व्हायरल होत आहे,ज्यात भाजी घुटण्यासाठी चक्क अनोखी शकल्ल लढवली आहे. .व्हायरल व्हिडिओव्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की स्वंयपाक घरात आपल्या आईची मदत करत आहे. या तरूणाने ड्रील मशीन घेतली असून तो भाजी घुटताना दिसत आहे. सहसा भाजी घुटवण्यासाठी रवी वापरली जाते. परंतू या तरुणाने अनोखीच शक्कल लढवली आहे. ड्रिलिंग मशीनने भाजी घुटवली आहे. त्या व्यक्तीने थेट कुकरमध्ये ड्रिंलिंग मशिन फिरवली आहे.त्याची आई देखील ह पाहून हैराण झाली आहे. त्याची आई असे करण्यास नकार देते, तरीसुद्धा तो तेच करत राहतो. .व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ kajalvaishnav या सोशल मिडियावर प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर आतापर्यंत हजारो लाइक्स आणि व्ह्युज मिळाले आहेत. अनेकांनी मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने लिहिले की पाज्जी हे फक्त तुम्हीच करु शकता, तर दुसऱ्याने कमेंट केली वाह, काय जुगाड आहे तर अनेक नेटकऱ्यांनी हसण्याचे इमोजी दिले आहे.