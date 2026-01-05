Trending News

Video Viral: नव्या जुगाडाचा कहर! ड्रिल मशिनने भाजी घुटवताना पाहून तुम्हीही म्हणाल ‘हे काय पाहिलं!’

Video Viral: भाजी घुटवण्यासाठी सर्वजण रवी वापरतात. पण सध्या एका व्यक्तीचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. कारण भाजी घुटवण्यासाठी चक्क ड्रिल मशिनचा वापर करत आहे.
Video Viral: सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असातात. यामध्ये अनेक मजेदार तर काही विचित्र असतात. तसेच अनेक व्हिडिओमध्ये जुगाड पाहायला मिळतो. यात काही असे असतात ज्यामुळे कौतुक होते तर काही जुगाड पाहून हसू आवरणे कठिण होते. जुगाड करणाऱ्यांच्या मते त्यांचा वेळही वाचतो आणि पैसाही वाचतो. जुगाड करणाऱ्यांमध्ये भारतातील लोक सगळ्यात पुढे असतात. सध्या असाच एक भन्नाट व्हिडिओ व्हायरल होत आहे,ज्यात भाजी घुटण्यासाठी चक्क अनोखी शकल्ल लढवली आहे.

