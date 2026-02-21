Polluted Country : जगातले टॉप 5 घाणेरडे देश कोणते? भारताचा नंबर पाहून डोकं फिरेल; धक्कादायक रिपोर्टने जगभर गोंधळ

Trending News : हवेच्या गुणवत्तेवर (AQI) आधारित जगातील सर्वात जास्त प्रदूषण असलेल्या 5 देशांची सविस्तर माहिती समोर आली आहे..जागतिक पर्यावरण दिन 2025 च्या निमित्ताने Wion कडून लिहिण्यात आलेल्या वृत्तात हा डेटा होता. ही खरोखरच चिंताजनक बाब आहे. ही माहिती 2024 आणि 2025 च्या डेटावर आधारित आहे..1. चाड (Chad) - 176 AQI (Chad, 176 AQI)आफ्रिकेतील हा देश सध्या जगातील सर्वात प्रदूषित हवेचा सामना करत आहे. चाडमध्ये उद्योगांपेक्षा नैसर्गिक कारणांमुळे प्रदूषण जास्त आहे. सहारा वाळवंटातून येणारी धुळीची वादळे आणि हवेतील वाळूचे सूक्ष्म कण इथल्या हवेचा दर्जा इतका खालावतात की श्वास घेणेही कठीण होते. याशिवाय लाकूड आणि कोळशाचा इंधन म्हणून वापर केल्याने घरातील हवेचे प्रदूषणही येथे मोठ्या प्रमाणावर आहे..Beautiful Women : भारताशेजारीच राहतो असा समुदाय जिथे लोक 150 वर्षांपर्यंत राहतात जिवंत; 80 वर्षांच्या महिलासुद्धा दिसतात तरुण.2. बांगलादेश (Bangladesh) - 167 AQI (Bangladesh, 167 AQI)बांगलादेशमध्ये वेगाने होणारे शहरीकरण आणि विटांच्या भट्ट्या हे प्रदूषणाचे मुख्य स्त्रोत आहेत. ढाका सारख्या शहरांमध्ये वाहनांची गर्दी आणि बांधकामामुळे उडणारी धूळ यामुळे हवेचा दर्जा सतत धोकादायक श्रेणीत राहतो. पावसाळ्याच्या काळात थोडा दिलासा मिळतो मात्र हिवाळ्यात इथली हवा विषारी धुराच्या थराने व्यापलेली असते, ज्याचा थेट परिणाम लोकांच्या फुफ्फुसांवर होत आहे..3. पाकिस्तान (Pakistan) - 164 AQI (Pakistan, 164 AQI) पाकिस्तानमधील लाहोर आणि कराची ही शहरे प्रदूषणाच्या बाबतीत नेहमीच चर्चेत असतात. हिवाळ्यात शेतातील कचरा जाळणे (पराली), वाहनांचा धूर आणि निकृष्ट दर्जाच्या इंधनाचा वापर यामुळे येथे स्मॉगची मोठी समस्या निर्माण होते. 2025 च्या रिपोर्टनुसार पाकिस्तानातील हवेचा स्तर इतका खालावला आहे की अनेकदा शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणे बंद ठेवण्याची वेळ प्रशासनावर येते..Viral Video : लिफ्टमध्ये अडकल्या दोन लहान मुली! चिमूकलीने स्वतःला धोक्यात घालून वाचवला त्यांचा जीव, ठोका चुकवणारा व्हिडिओ व्हायरल.4. काँगो - 153 AQI (Democratic Republic of Congo, 153 AQI)आफ्रिकेतील या देशात खाणकाम (Mining) आणि अयोग्य कचरा व्यवस्थापन हे प्रदूषणाचे मुख्य गुन्हेगार आहेत. कोबाल्ट आणि इतर धातूंच्या खाणींमधून निघणारी धूळ आणि रसायने हवेत मिसळल्याने इथला AQI कमालीचा वाढला आहे. तसेच वीज टंचाईमुळे लोक मोठ्या प्रमाणावर डिझेल जनरेटर आणि लाकूड जाळतात ज्यामुळे प्रदूषणात भर पडत आहे..5. भारत (India) - 138 AQIभारताचा पाचवा क्रमांक लागणे ही भारतीयांसाठी धोक्याची घंटा आहे. भारतात वाढती लोकसंख्या, जुनी वाहने, औद्योगिक उत्सर्जन आणि हिवाळ्यात उत्तर भारतात होणारे शेतीतील कचरा जाळण्याचे प्रकार यामुळे हवेची गुणवत्ता घसरत आहे. दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता सारख्या महानगरांमध्ये PM 2.5 कणांचे प्रमाण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) मानकांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आढळले आहे जे अत्यंत चिंताजनक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.