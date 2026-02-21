Trending News

Polluted Country : जगातले टॉप 5 घाणेरडे देश कोणते? भारताचा नंबर पाहून डोकं फिरेल; धक्कादायक रिपोर्टने जगभर गोंधळ

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Trending News : हवेच्या गुणवत्तेवर (AQI) आधारित जगातील सर्वात जास्त प्रदूषण असलेल्या 5 देशांची सविस्तर माहिती समोर आली आहे..जागतिक पर्यावरण दिन 2025 च्या निमित्ताने Wion कडून लिहिण्यात आलेल्या वृत्तात हा डेटा होता. ही खरोखरच चिंताजनक बाब आहे. ही माहिती 2024 आणि 2025 च्या डेटावर आधारित आहे.

global news
pollution
Countries
pollution update

