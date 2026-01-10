Google Search : 31 डिसेंबरच्या रात्री गुगलवर सगळ्यांत जास्त काय सर्च करण्यात आलं? धक्कादायक रिपोर्टमुळे जगभर खळबळ

Google Search 31 December Night : ३१ डिसेंबर २०२५ च्या रात्री भारतीयांनी गुगलवर काय सर्च केले, याचे आकडे समोर आले असून त्यात नेहमीप्रमाणे काही मनोरंजक तर काही आश्चर्यकारक ट्रेंड्स पाहायला मिळाले आहेत. 'गुगल इयर इन सर्च' (Google Year in Search ) आणि रिअल टाइम डेटा रिपोर्टनुसार, ३१ डिसेंबरच्या रात्री भारतात टॉप 10 गोष्टी सर्वाधिक सर्च करण्यात आल्या.'कन्डोम' आणि 'आयपिल' (Pills and Protection)दरवर्षीप्रमाणे २०२५ च्या अखेरच्या रात्रीही 'Condom' आणि 'i-Pill' (इमर्जन्सी कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स) यांच्या सर्चमध्ये मोठी वाढ झाली. दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरू यांसारख्या मोठ्या शहरांतून हे सर्च सर्वाधिक झाले होते. विशेष म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या डिलिव्हरी ॲप्सवरही या उत्पादनांची मागणी रात्रीच्या वेळी १० पटीने वाढल्याचे दिसून आले..आता फ्लिपकार्टवरून खरेदी करता येणार गाडी; Suzuki e-Access ची धमाकेदार एन्ट्री, 95 किमी रेंजसह परवडणारी किंमत. 'न्यू इयर विशेस' आणि 'शायरी' (Greetings)रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास "Happy New Year 2026 Wishes", "New Year WhatsApp Status" आणि "मराठी नवीन वर्ष शुभेच्छा" यांसारख्या कीवर्ड्सचा पूर आला होता. सोशल मीडियासाठी खास कोट्स आणि शायरी शोधण्याकडे लोकांचा कल सर्वाधिक होता..Whatsapp : पालकांसाठी खुशखबर! व्हॉट्सअॅपची लपवा-छपवी संपणार; तुमची मुलं काय करतात, कुणाशी बोलतात सगळं कळणार, नवीन फीचर काय आहे पाहा. 'हँगओव्हर'वर उपाय (Health Remedies)पार्टी संपल्यानंतर पहाटेच्या वेळी "How to cure hangover" (हँगओव्हर कसा उतरवायचा) आणि "Remedies for headache after party" हे सर्च मोठ्या प्रमाणात वाढले. यात लिंबू पाणी, आल्याचा चहा आणि डिटॉक्स ड्रिंक्सबद्दल सर्वाधिक माहिती शोधली गेली..फूड डिलिव्हरी आणि रेस्टॉरंट्स (Food and Dining)रात्री ८ ते ११ या वेळेत "Best party places near me" आणि "Food delivery open now" हे सर्वाधिक सर्च झाले. विशेषतः 'बिर्याणी' हा पदार्थ सलग पाचव्या वर्षी ३१ डिसेंबरला भारतात सर्वाधिक ऑर्डर आणि सर्च केला गेलेला पदार्थ ठरला..भविष्य आणि राशीभविष्य (Horoscope 2026)नवीन वर्ष सुरू होताच "Horoscope 2026" (२०२६ चे राशीभविष्य) आणि "Career prediction 2026" या विषयांवर लोकांनी प्रचंड सर्च केले. येणारे वर्ष आपल्या राशीसाठी कसे असेल, हे जाणून घेण्यात अनेकांनी रस दाखवला.या रीपोर्ट मधून असे दिसून येते की भारतीय तरुण पिढी आता सण-उत्सव साजरा करताना डिजिटल माध्यमांवर विशेषतः आरोग्य आणि वैयक्तिक गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.