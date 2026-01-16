End of the World : जगातलं शेवटचं शहर माहितीये का? जिथे पृथ्वीच संपते..लाखो लोकांना नाही माहिती

Trending News

Ushuaia, Argentina – The southernmost city in the world nestled between the Andes mountains and Beagle Channel, gateway to Antarctica and the iconic "End of the World

General Knowledge world geography : जगाच्या नकाशावर दक्षिण टोकाला वसलेले अर्जेंटिनाचे 'उशुआया' (Ushuaia) हे शहर 'जगाचे शेवटचे शहर' (Fin del Mundo) म्हणून जगप्रसिद्ध आहे. तिएरा डेल फ्यूगो प्रांतात वसलेले हे शहर अँडीज पर्वत आणि बीगल चॅनेलच्या मधोमध स्थित आहे. २०२६ मध्येही हे शहर अंटार्क्टिका खंडाकडे जाणाऱ्या साहसी पर्यटकांचे सर्वात मोठे केंद्र असून येथूनच दक्षिण ध्रुवाकडे जाणाऱ्या क्रूझ आणि मोहिमांची सुरुवात होते. तांत्रिकदृष्ट्या, चिलीचे 'प्युर्टो विल्यम्स' हे अधिक दक्षिणेला असले तरी, पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने उशुआयालाच 'जगाचे टोक' मानले जाते.

