End of the World : जगातलं शेवटचं शहर माहितीये का? जिथे पृथ्वीच संपते..लाखो लोकांना नाही माहिती

General Knowledge world geography : जगाच्या नकाशावर दक्षिण टोकाला वसलेले अर्जेंटिनाचे 'उशुआया' (Ushuaia) हे शहर 'जगाचे शेवटचे शहर' (Fin del Mundo) म्हणून जगप्रसिद्ध आहे. तिएरा डेल फ्यूगो प्रांतात वसलेले हे शहर अँडीज पर्वत आणि बीगल चॅनेलच्या मधोमध स्थित आहे. २०२६ मध्येही हे शहर अंटार्क्टिका खंडाकडे जाणाऱ्या साहसी पर्यटकांचे सर्वात मोठे केंद्र असून येथूनच दक्षिण ध्रुवाकडे जाणाऱ्या क्रूझ आणि मोहिमांची सुरुवात होते. तांत्रिकदृष्ट्या, चिलीचे 'प्युर्टो विल्यम्स' हे अधिक दक्षिणेला असले तरी, पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने उशुआयालाच 'जगाचे टोक' मानले जाते..उशुआयाचा इतिहास आणि भौगोलिक परिस्थिती अत्यंत विलक्षण आहे. एकेकाळी हे शहर अर्जेंटिनातील सर्वात धोकादायक गुन्हेगारांसाठी एक दुर्गम तुरुंग म्हणून वापरले जात असे, जेणेकरून तिथून पळून जाणे कोणालाही शक्य होऊ नये. आज त्याच तुरुंगाचे रूपांतर संग्रहालयात झाले असून, येथील 'ट्रेन टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड' ही ऐतिहासिक रेल्वे पर्यटकांना बर्फाच्छादित डोंगररांगा आणि जंगलांची सैर घडवते. येथील हवामान अत्यंत लहरी असून एकाच दिवसात तुम्हाला ऊन, पाऊस आणि बर्फवृष्टी अशा चारही ऋतूंचा अनुभव येऊ शकतो..उत्तर गोलार्धाचा विचार केल्यास, नॉर्वेमधील 'लॉन्गीयरबायन' (Longyearbyen) हे जगातील सर्वात उत्तरेकडील शहर मानले जाते. हे शहर त्याच्या विचित्र नियमांसाठी ओळखले जाते; उदाहरणार्थ, येथे कोणालाही मरण्याची परवानगी नाही, कारण अतिथंडीमुळे मृतदेह कुजत नाहीत. येथे उन्हाळ्यात सलग चार महिने सूर्य मावळत नाही, तर हिवाळ्यात अनेक महिने पूर्णतः अंधार असतो..जगाच्या या शेवटच्या टोकांवरील जीवन केवळ साहसी नसून ते निसर्गाच्या सर्वोच्च रूपाचे दर्शन घडवते. २०२६ मध्ये हवामान बदलामुळे येथील हिमनद्यांचे सौंदर्य पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे. उशुआया असो वा लॉन्गीयरबायन, ही शहरे आपल्याला मानवी जिद्द आणि निसर्गाच्या अथांगतेची जाणीव करून देतात. जर तुम्हाला शांतता, बर्फाळ एकांत आणि जगाच्या सीमेवर उभे राहण्याचा थरार अनुभवायचा असेल, तर या शहरांना भेट देणे हे कोणत्याही प्रवाशाचे स्वप्न असू शकते..