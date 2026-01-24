Trending News

DMart Secrets : डिमार्टमध्ये मुलांपेक्षा जास्त मुलीच कामाला का घेतल्या जातात? खरं कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

DMart Female Employees, Why More Women in DMart : डीमार्टमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची संख्या जास्त का? खरं कारण ऐकून तुम्ही आश्चर्यचकित व्हाल
why DMart has more female employees: better customer service, flexible shifts, product knowledge in daily items, and company diversity policies for women in retail jobs.

why DMart has more female employees: better customer service, flexible shifts, product knowledge in daily items, and company diversity policies for women in retail jobs.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

DMart Upcoming Sale : डीमार्टमध्ये (DMart) कर्मचाऱ्यांची निवड करताना अनेक घटक विचारात घेतले जातात. मुलांपेक्षा जास्त मुली कामावर असण्यामागे अनेक महत्वाची कारणे असतात.. ज्यामध्ये रिटेल व्यवसायाचे स्वरूप आणि कंपनीच्या गरजा यांचा समावेश आहे. चला तर मग जाणून घ्या डिमार्टमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त असण्यामागे नेमके काय कारण आहे

Loading content, please wait...
women
jobs
Men
Employees
Young Girls
Woman
DMart scam alert
Dmart

Related Stories

No stories found.