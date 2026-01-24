DMart Secrets : डिमार्टमध्ये मुलांपेक्षा जास्त मुलीच कामाला का घेतल्या जातात? खरं कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

DMart Upcoming Sale : डीमार्टमध्ये (DMart) कर्मचाऱ्यांची निवड करताना अनेक घटक विचारात घेतले जातात. मुलांपेक्षा जास्त मुली कामावर असण्यामागे अनेक महत्वाची कारणे असतात.. ज्यामध्ये रिटेल व्यवसायाचे स्वरूप आणि कंपनीच्या गरजा यांचा समावेश आहे. चला तर मग जाणून घ्या डिमार्टमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त असण्यामागे नेमके काय कारण आहे.पहिले कारण म्हणजे ग्राहक सेवा आणि त्यांच्याशी संवाद. रिटेल स्टोअरमध्ये ग्राहकांशी संवाद साधणे आणि त्यांना मदत करणे महत्त्वाचे असते. यासाठी चांगल्या संवाद कौशल्यांची आवश्यकता असते. काहीवेळा महिलांमध्ये ग्राहकांशी शांतपणे आणि प्रभावीपणे संवाद साधण्याची प्रवृत्ती दिसून येते ज्यामुळे खरेदीचा अनुभव सुधारतो..DMart Offers : डिमार्टमध्ये खरेदीपूर्वी पाहा 'ही' भन्नाट ट्रिक; वस्तु मिळवा डिस्काउंटपेक्षा जास्त स्वस्त, बिलावर १५ ते २०% पर्यंत बचत.दुसरे कारण म्हणजे कामाची उपलब्धता आणि फ्लेक्सिबल वर्किंग. रिटेल क्षेत्रात अनेकदा शिफ्टमध्ये काम करावे लागते, ज्यामध्ये अर्धवेळ किंवा लवचिक वेळापत्रकाची गरज असू शकते. काहीवेळा महिला कर्मचाऱ्यांसाठी असे फ्लेक्सिबल कामाचे तास जास्ती सोयीचे असू शकतात, विशेषतः जर त्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत असतील..Raigad Video : 352 वर्षांपूर्वी कसे झालेले 'रायगड'चे बांधकाम? शिवरायांच्या काळातले अस्सल चित्र डोळ्यासमोर उभा करणारा AI व्हिडिओ व्हायरल.तिसरे कारण म्हणजे उत्पादनांची माहिती. डीमार्टमध्ये विकल्या जाणाऱ्या वस्तू जसे की किराणामाल, घरगुती वस्तू आणि कपडे यांचा दैनंदिन जीवनाशी संबंध असतो. महिला ग्राहक मोठ्या प्रमाणात खरेदीसाठी येत असल्याने महिला कर्मचाऱ्यांना या उत्पादनांची माहिती आणि ग्राहकांच्या गरजांची चांगली जाण असू शकते ज्यामुळे ग्राहकांना योग्य मार्गदर्शन मिळण्यास मदत होते..Maratha History : छत्रपती संभाजी महाराजांना दूध पाजणाऱ्या धाराऊ कोण होत्या? आता कुठे आहेत त्यांचे वंशज अन् कशी आहे परिस्थिती.शेवटी कंपनीची धोरणे आणि सामाजिक जबाबदारी देखील एक घटक असू शकतो. काही कंपन्या विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करतात. डीमार्टच्या बाबतीतही असे काही धोरण असू शकते, ज्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण जास्त दिसून येते. ही सर्व कारणे एकत्र येऊन डीमार्टमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण अधिक असण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.