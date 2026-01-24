SIM Card Corner Cut Reason : सिम कार्डचा एक कोपरा कापलेला का असतो? ही फक्त डिझाइन नाही बरं का..लाखो लोकांना माहीत नाही सिक्रेट

Technical General Knowledge : सिम कार्डचा एक कोपरा कापलेला असण्यामागे कोणतेही फॅशन किंवा केवळ डिझाइनचे कारण नसून त्यामागे एक अत्यंत महत्त्वाचे तांत्रिक कारण आहे. सुरुवातीच्या काळात जेव्हा मोबाईल तंत्रज्ञान नवीन होते, तेव्हा सिम कार्ड पूर्णपणे आयताकृती असायचे. त्यामुळे अनेकदा वापरकर्ते सिम कार्ड उलट्या बाजूने किंवा चुकीच्या पद्धतीने फोनमध्ये टाकायचे, ज्यामुळे फोनचे आणि सिमचे नुकसान व्हायचे. ही समस्या सोडवण्यासाठी सिम कार्डचा एक कोपरा कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला..या कापलेल्या कोपऱ्याला तांत्रिक भाषेत 'ओरिएंटेशन नॉच' (Orientation Notch) असे म्हणतात. हे एक प्रकारचे व्हिज्युअल गाईड आहे, जे वापरकर्त्याला सिम कार्ड स्लॉटमध्ये नेमके कसे बसवायचे हे क्षणात सांगते. जेव्हा तुम्ही सिम कार्ड फोनमध्ये टाकता, तेव्हा स्लॉटचा आकार आणि कापलेला कोपरा एकमेकांशी तंतोतंत जुळतात. यामुळे सिममधील सोन्याचा मुलामा असलेले काँटॅक्ट पॉइंट्स बरोबर मोबाईलच्या रिडर पिनला स्पर्श करतात आणि नेटवर्क सुरू होते..Fit India Walk-a-thon : चालायचे पैसे मिळणार! Samsung ने आणली जबरदस्त ऑफर; फक्त 'एवढी' पाऊले चालून जिंका 10 हजार रुपये, पाहा काय आहे ऑफर.जर सिम कार्डचा कोपरा कापलेला नसता तर ते मोबाईलमध्ये चारही दिशांनी घालता आले असते. चुकीच्या पद्धतीने सिम घातल्यास मोबाईलला सिग्नल मिळत नाहीच.. पण त्यातील नाजूक पिन वाकण्याची किंवा तुटण्याची भीती असते. ही चूक टाळण्यासाठी जगभरातील सर्व टेलिकॉम कंपन्यांनी सिम कार्डसाठी एक स्टँडर्ड ठरवले. हा एक छोटासा बदल इतका यशस्वी ठरला की, आज अब्जावधी लोक कोणत्याही गोंधळाशिवाय सिम कार्ड वापरू शकतात..Car-Bike Safety Tips : उंदरांमुळे गाडीला आग लागण्याचा धोका! कारण, नुकसान अन् बचावाचे 6 उपाय; पाहा कार, ई-बाइकला कसं वाचवाल? .विशेष म्हणजे सुरुवातीला सिम कार्ड हे आजच्या क्रेडिट कार्डच्या आकाराचे असायचे आणि ते पूर्णपणे फोनमध्ये घालावे लागायचे. तंत्रज्ञान बदलत गेले आणि सिमचा आकार मिनी, मायक्रो आणि नॅनो झाला तरीही तो कापलेला कोपरा आपली ओळख टिकवून आहे. आजच्या काळात eSIM चे तंत्रज्ञान येत असले तरी आरिजिनल फिजिकल सिम कार्ड वापरताना तो कापलेला कोपरा आजही आपल्याला चुकीच्या पद्धतीने कार्ड लावण्यापासून वाचवणारा एक महत्त्वाचा सुरक्षा रक्षक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.