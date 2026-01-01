New Year Calendar : एका वर्षांत का असतात 12 महिने? 11 किंवा 10 का नाही..'या' राजाच्या निर्णयाने बदललं जगाचं कॅलेंडर, थक्क करणारी माहिती

आज 1 जानेवारी 2026 नवीन वर्ष सुरू झाले आहे..पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का वर्षात 12 महिनेच का असतात? आज आम्ही तुम्हाला अशी गोष्ट सांगणार आहे जे वाचून तुम्ही शॉक व्हाल..वर्षात 12 नाही , तर 10 महीने होते. पण हा बदल होऊन एका वर्षात १२ महिने असण्यामागे प्राचीन खगोलीय निरीक्षणे आणि ऐतिहासिक राजांचे महत्त्वपूर्ण निर्णय कारणीभूत आहेत. चला तर जाणून घेऊया याबद्दल सविस्तर माहिती...प्राचीन काळी काळ मोजण्यासाठी चंद्राचा वापर केला जात असे. चंद्राला पृथ्वीभोवती एक प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यासाठी साधारणपणे २९.५ दिवस लागतात. अशा प्रकारे एका सौर वर्षात (३६५ दिवस) चंद्राची साधारण १२ चक्रे पूर्ण होतात. यामुळेच वर्षाची विभागणी १२ महिन्यांत झाली..National Flower : वर्षभर सगळ्यांत जास्त फूलं देणारं झाडं कोणतं? याला म्हटलं जातं 'प्राइड ऑफ इंडिया'..लाखो लोकांना माहिती नाही उत्तर.रोमन राजा 'नुमा पाँपिलियस'चा निर्णयसुरुवातीच्या प्राचीन रोमन कॅलेंडरमध्ये फक्त १० महिने होते आणि वर्षाची सुरुवात मार्चपासून व्हायची. (त्यामुळेच डिसेंबर हा १० वा महिना होता..'Decem' म्हणजे १०). परंतु यामुळे ऋतू आणि कॅलेंडर यांचा ताळमेळ बसत नव्हता. रोमन राजा नुमा पाँपिलियस याने कॅलेंडरमध्ये सुधारणा करून 'जानेवारी' आणि 'फेब्रुवारी' हे दोन महिने जोडले, ज्यामुळे महिन्यांची संख्या १२ झाली..National Drink : भारताचे राष्ट्रीय पेय (ड्रिंक) काय आहे? चहा नाही बरं का...99 टक्के लोकांना माहित नाही उत्तर.ज्युलियस सीझरचे योगदानपुढील काळात रोमन सम्राट ज्युलियस सीझरने खगोलशास्त्रज्ञांच्या मदतीने कॅलेंडरमध्ये अधिक अचूक बदल केले, ज्याला 'ज्युलियन कॅलेंडर' म्हटले जाते. त्याने वर्षाचे ३६५ दिवस निश्चित केले आणि दर चार वर्षांनी एक 'लीप इयर' (Leap Year) घेण्याची पद्धत सुरू केली..पोप ग्रेगरी (Gregorian Calendar)आज आपण जे जागतिक कॅलेंडर वापरतो, ते १५८२ मध्ये पोप ग्रेगरी १३ वे यांनी सुधारित केले होते. याला 'ग्रेगोरियन कॅलेंडर' म्हणतात. त्यांनी पृथ्वीला सूर्याभोवती फिरण्यासाठी लागणारा अचूक वेळ (३६५ दिवस, ५ तास, ४८ मिनिटे आणि ४६ सेकंद) विचारात घेऊन जुन्या कॅलेंडरमधील त्रुटी दूर केल्या.थोडक्यात सांगायचे तर चंद्राच्या हालचालींमुळे १२ महिने ठरले आणि रोमन राजांच्या निर्णयांनी त्याला अधिकृत स्वरूप दिले. अशा प्रकारे जगाने १२ महिन्यांचे कॅलेंडर स्वीकारले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.