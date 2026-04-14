Startup Success : दोनदा नोकरीवरून काढलं… त्यानंतर त्याने असं काही केलं की महिन्याला कमावतो १.३ कोटी

कॉर्पोरेट नोकरीच्या अनिश्चिततेने एकदा नव्हे तर पुन्हा पुन्हा सिद्ध केले की, मनातील आवड आणि अथक मेहनत यांच्या जोरावर स्वप्ने कशी प्रत्यक्षात उतरू शकतात. दोनदा नोकरी गमावल्यानंतर ३४ वर्षीय पाकिस्तानी-अमेरिकन उद्योजक झीशान बखरानी यांनी न्यूयॉर्कच्या व्यस्त जीवनात एक नवा अध्याय सुरू केला. आता ते आपल्या 'निशान' या रेस्टॉरंटमधून दरमहा १.३ कोटी रुपये म्हणजे अंदाजे १३ दशलक्ष डॉलर्स कमावत आहेत..झीशान बखरानी यांचा जन्म आणि बालपण शिकागोच्या डेव्हन परिसरात झाले. तिथे विविध संस्कृतींचे लोक एकत्र राहतात. भारतीय, पाकिस्तानी, मेक्सिकन आणि पूर्व युरोपीय खाद्यपदार्थांच्या चवींचा त्यांना लहानपणापासूनच अनुभव मिळाला. त्यांची आई स्वयंपाकात अत्यंत प्रयोगशील होती. तिचे कोणतेही कठोर नियम नव्हते; ती मनात येईल ते मिश्रण करून नवीन पदार्थ तयार करायची. झीशान किशोरवयात टीव्हीवर स्वयंपाकाचे कार्यक्रम पाहायचे आणि त्याच पदार्थांना आपल्या भारतीय पदार्थ बनवण्याचा प्रयत्न करायचा. या बालपणीच्या अनुभवांनी त्यांच्यात स्वयंपाकाची आवड रुजवली..स्वयंपाकाचा जोडधंदा चालूच ठेवलाजवळपास एक दशकभर न्यूयॉर्कमध्ये प्रॉडक्ट मॅनेजर म्हणून कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केल्यानंतर २०२३ मध्ये त्यांची पहिली नोकरी गेली. त्या वेळी त्यांनी आपल्या बचतीचा वापर करून डॅलस आणि शिकागोमध्ये छोटे-छोटे फूड पॉप-अप्स सुरू केले. नंतर दुसरी नोकरी मिळाली तरी स्वयंपाकाचा जोडधंदा चालूच ठेवला. मात्र नोव्हेंबर महिन्यात दुसऱ्या नोकरीचा निरोप घ्यावा लागला. त्याच काळात त्यांच्या रेस्टॉरंटने अंदाजे १४०,००० डॉलर्स (१३ दशलक्ष रुपये) कमाई केली..दोन्ही संस्कृतींचा अभिमानऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांनी आपल्या बचतीतील ७०,००० डॉलर्स (अंदाजे ५८ लाख रुपये) गुंतवून मॅनहॅटनमध्ये 'निशान' हे रेस्टॉरंट उघडले. दुकानाचे भाडे, उपकरणे आणि आकर्षक सजावट यात सगळा खर्च झाला. पाकिस्तानी आणि अमेरिकन दोन्ही संस्कृतींचा अभिमान बाळगणारे झीशान यांनी आपल्या मेन्यूत दोन्ही देशांच्या चवींचे अनोखे मिश्रण सादर केले आहे. काही खास पदार्थ असे पाकिस्तानी चॉप्ड चीज सँडविच, बिहारी-स्टाइल बार्बाकोआ टॅकोज, बफेलो तंदुरी चिकन सँडविच, मँगो फिझ रिफ्रेशर्स आणि चॉकलेट पराठा फनेल केक..स्वप्नावर कामपूर्णवेळ नोकरी करत असतानाच झीशान यांनी स्वप्नावर काम सुरू केले होते. फूड नेटवर्कच्या 'द ग्रेट फूड ट्रक रेस' या लोकप्रिय शोच्या १८ व्या सीझनमध्ये भाग घेतल्याने त्यांचा आत्मविश्वास दुप्पट झाला. अनुभवाची कमतरता असूनही त्यांच्या टीमने शो जिंकला आणि ५०,००० डॉलर्सच्या बक्षिसातील वाटा मिळवला. या विजयाने त्यांना स्वतःचे रेस्टॉरंट उघडण्याचे धैर्य दिले. शिकागोसह इतर शहरांत 'निशान'च्या शाखा उघडून अमेरिकाभर आपल्या अनोख्या चवींचा प्रसार करायचा आहे.