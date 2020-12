नाशिकमध्ये अकरावीसाठी दुसऱ्या फेरीत चौदाशे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश 

नाशिक : महापालिका हद्दीतील कनिष्ठ महाविद्यालयांत अकरावी प्रवेशासाठीच्या दुसऱ्या यादीनंतर सोमवारी (ता. ७) सायंकाळपर्यंत एक हजार ४७४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्‍चित केले आहेत. दुसऱ्या गुणवत्तायादीत सहा हजार ७६९ विद्यार्थ्यांच्‍या नावाचा समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्‍चिती बंधनकारक शनिवारपासूनच प्रवेशनिश्‍चितीसाठी विद्यार्थ्यांची धावपळ सुरू झाली होती. रविवारी (ता. ६) महाविद्यालये बंद असल्याने सोमवारी प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी, पालकांची गर्दी झाली होती. या फेरीत यादीतील एक हजार ४०२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले, तर कोट्यांतर्गत ७२ विद्यार्थ्यांनी असे एकूण एक हजार ४७४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्‍चित केले आहेत. एका विद्यार्थ्याचा प्रवेश अर्ज फेटाळला असून, एका विद्यार्थ्याने प्रवेश रद्द केला आहे. पहिल्‍या पसंतीक्रमाचे महाविद्यालय मिळालेल्‍या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्‍चित करणे बंधनकारक असणार आहे, अन्‍यथा अशा विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेशफेरीत सहभागी होता येणार नाही. हेही वाचा- अखेर बेपत्ता शेतमजूराचा शोध लागला; पण धक्कादायक दृश्याने गावात खळबळ

