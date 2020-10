नाशिक : जिल्‍हाभरातील कोविड सेंटरवर नजर ठेवण्यासाठी व तेथील रूग्ण व त्यांच्या उपचारांमधील पारदर्शकता वाढविण्याच्या दृष्टीने सीसीटीव्‍ही कॅमेरे बसविले जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून कोविड सेंटरवर सीसीटीव्हीद्वारे नजर ठेवली जाणार असल्‍याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली आहे. पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांवर देखरेख जिल्हाधिकारी मांढरे म्हणाले, की जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरावरील स्वतंत्र कोविड उपचार केंद्र जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील चार मजली कुंभमेळा इमारतीतमध्ये सुरु आहेत. तेथील रुग्णांना मिळणाऱ्या उपचार व पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा यांच्यावर देखरेख व निगराणी ठेवली जाणार आहे. यासाठी चार मजली कोविड उपचार रुग्णालय, त्यातील वरांडा व उदवाहने यामध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा स्थापित करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता दयानंद बहात्रे यांना बैठीत दिले होते. त्यानुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत विभागाद्वारे आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली आहे. या कामासाठी लागणाऱ्या चार लाख ५३ हजार रूपयांचा निधीला त्वरीत मान्यता दिली होती. त्यानुषंगाने सार्वजनिक विद्युत विभागाद्वारे हे काम तत्परतेने पूर्ण केले असून एकूण वीस सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित केले आहेत. तसेच सीसीटीव्ही डिस्प्ले टीव्ही थेट जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे दालनात लावलेले आहे. त्यामुळे आता जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील कोविड रुग्णालयामधील सर्व कोविड वॉर्ड, अतिदक्षता कक्ष, वरांडा, उद्वाहने यावर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून जिल्हा शल्य चिकित्सकांची थेट निगराणी असेल.

