नाशिक/सोग्रस : वडाळीभोई (ता. चांदवड) येथील एका डॉक्‍टरकडे शिरवाडे (ता. निफाड) येथील पॉझिटिव्ह रुग्ण उपचार करून गेला होता. ही घटना उघडकीस आल्याने 23 पासून 25 जूनपर्यंत गावबंदचा निर्णय घेण्यात आला. डॉक्‍टरांसह दवाखान्यातील कर्मचाऱ्यांना क्वारंटाइन केले आहे. या तीन दिवसांच्या बंदमध्ये दवाखाने व मेडिकल वगळता फक्त कृषी सेवा केंद्रे सकाळी आठ ते 11 या वेळेतच उघडतील असे वडाळीचे उपसरपंच निवृत्ती घाटे यांनी सांगितले.

