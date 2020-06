देवनदीच्या पूरामुळे गुजरातशी संर्पक तुटला नाशिक /लखमापूर : दिंडोरी तालुक्‍यातील पांडाणे येथील देव नदीवर काम सुरु असलेल्या पुलाचा भरावच पावसामुळे वाहून गेल्याने रविवारी सायंकाळपासून गुजरात व महाराष्ट्राचा संर्पंकच तुटला आहे. पांडाणे (ता.दिंडोरी) येथे देवनदीवर पूलाचे काम सुरु आहे. हे काम करतांना वाहातूक सुरळित रहावी म्हणून पर्यायी मार्ग म्हणून पुलाच्या बाजूलाच तिन फुट गोलाकार पाईप टाकून पर्यायी मार्ग केला आहे. पण आज रविवारी सायंकाळी अचानक झालेल्या पावसाने देव नदीला पूर येउन हा पर्यायी मार्गावरील मोऱ्यांचा भराव वाहून गेला. परिणामी, महाराष्ट्र गुजरात या दोन राज्याचा संपर्क तुटला आहे. वणी सापुतारा रस्त्याचे चौपदरीकरणाचे काम जोरात सुरू असतांना पांडाणे येथील देव नदीवरील पुलाचे काम सुरू आहे.नेमके या कामाच्या शेवटच्या मोरीचे स्लॅबचे काम सुरु असतांना आज रविवारी साडे सहाला सप्तश्रृंगी गडावर जोरदार पाऊस झाल्याने देव नदीला महापुर आला. महापूरामुळे देव नदीवरील पर्यायी रस्ता वाहून गेल्यामुळे दोन्ही बाजूचा संपंर्क तुटल्यामुळे वाहतूकीस मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. पुलाचे काम पावसाळ्यापुर्वी झाले असते. पण कोरोना विषाणूचा फटका या

कामाला बसला असून परप्रांतीय मजूर त्यांच्या राज्यात निघून गेल्यामुळे पुलाचे काम रखडले होते. सध्या स्थांनीक मजुरांच्या मदतीने ठेकेदार हे पुर्ण काम करीत असतांना अचानक आलेल्या पावसामुळे रस्ताच वाहून गेल्यामुळे गुजराथ व महाराष्ट्राचा संपर्क तुटला.

Web Title: Due to the flood of Devanadi, the connection between Maharashtra and Gujarat was lost