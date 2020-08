महावितरणच्या दुर्लक्षाचा मोठा परिणाम! सातपूरमध्ये ट्रान्स्फॉर्मरचा स्फोट; अनेक कंपन्यांचे उत्पादन बंद

नाशिक/ सातपूर : सातपूर औद्योगिक वसाहतीमधील महिंद्रा सोना कंपनीच्या मागे असलेल्या सुमारे १९० के.व्ही.च्या ट्रान्स्फॉर्मरचा अचानक स्फोट झाल्याने अनेक कंपन्यांचे उत्पादन बंद झाले. ट्रान्स्फॉर्मरच्या दुरवस्थेबाबत अनेक तक्रारी करूनही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा आरोप लघुउद्योजकांनी केला आहे. महावितरणचे दुर्लक्ष; उद्योजकांचा आरोप कोरोनामुळे बंद पडलेले उद्योग सुरू झालेले असताना महिंद्रा, बॉश, सीएट, इपिरा कॉ., सिमेन्स, किर्लोस्कर आदी मोठ्या कंपन्या सुरू झाल्या. यामुळे लघुउद्योगांचेही हळूहळू काम वाढले आहे. पावसामुळे महिंद्रा सोनाच्या मागील बाजूस १९० के.व्ही.चा ट्रान्स्फॉर्मर दोन महिन्यांपासून पाणवेली व झाडाझुडपांनी वेढला होता. याबाबत मोठी दुर्घटना घडू नये, म्हणून उद्योजकांनी महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना अनेक वेळा कळवल्याचा दावा केला. मात्र, अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने अचानक या ट्रान्स्फॉर्मरचा स्फोट झाला. यामुळे अनेक लघुउद्योगांचे उत्पादन बंद झाले आहे. अनेक कंपन्यांचे इलेक्ट्रॉनिक मशिनमध्येही बिघाड झाला. यामुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याच्या तीव्र भावना लघुउद्योजकांनी व्यक्त केल्या. अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले ट्रान्स्फॉर्मरला पाणवेली व झाडाझुडपांंनी वेढल्याने अनेक वेळा शॉर्टसर्किट होऊन वीज खंडित झाली. याबाबत अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. या स्फोटामुळे सीएनसी व इतर मशिनचेही सर्किट जळाल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. याची सर्व जबाबदारी महावितरणची आहे.

धर्मेश मेहता, लघुउद्योजक सातपूर एमआयडीसीमधील ट्रान्स्फॉर्मरने अचानक पेट घेतला. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी दाखल होत युद्धपातळीवर दुरुस्ती करून वीजप्रवाह सुरळीत केला.- हृषीकेश जोगळेकर, महावितरण अधिकारी, सातपूर विभाग संपादन : रमेश चौधरी

