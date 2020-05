चांदवड तालुक्यातील देवरगाव येथील शेतकरी कोरोनाच्या विळख्यात

नाशिक : परवा ते चांदवड येथील कोरोणा रुग्णालयात तपासणीसाठी आलेले होते. तपासणी केल्यानंतर त्यांची लक्षणे ही कोरोना सदृश्य असल्याने त्यांना तातडीने नाशिक येथील जिल्हा रुग्णालयात स्वॅब तपासणी साठी पाठविण्यात आलेले होते.

त्यांचा अहवाल सकारात्मक आल्यानंतर त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांची माहिती काढून त्यांची तपासणी करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.तुर्तास 16 High Risk Contacts मधील व्यक्ती Trace झालेल्या आहेत व अधिक शोध चालू आहे.

तसेच कंटेनमेंट झोन बद्दलची देखील कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली आहे.

Web Title: farmer is corona affected at Devargaon in Chandwad taluka nashik marathi news