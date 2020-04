जनित्रातून निघालेल्या साधारण ठिणग्यांचे क्षणातच रौद्ररुप...वर्कशॉप संपूर्णत: खाक

नाशिक / ओझर : महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनीच्या जनित्रतून निघालेल्या ठिगण्यांतुन लागलेल्या आगीत एक सोफासेटचे वर्कशाॅप पुर्णपणे जळुन खाक झाले. एचएएलच्या अग्निशामक दलाच्या जवानांच्या दिड तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर हि आग आटोक्यात आली. असा घडला प्रकार

या बाबतची माहिती अशी की मुंबई आग्रा महामार्गावर पगार अॅटोमोबॉईल्स बजाज शो रूम शेजारी महाराष्ट्र राज्य महावितरण कंपनीचे विद्युत जनित्र (ट्रान्सफार्मर) असुन सकाळी (ता.४) पावणेनऊच्या सुमारास त्या जनित्रातुन स्पार्किग होत होते. स्पार्किंगमुळे पडत असलेल्या ठिणग्या खाली असलेल्या पालापाचोळ्यावर पडल्या अन् काही वेळातच खालील पालापाचोळ्याने पेट घेतला. काही क्षणातच जवळच असलेल्या अमित अहिरे यांच्या सोफासेट वर्कशाॅपच्या बाहेर पडलेल्या ( प्लॅस्टिक सीट ) देखील पेट घेतला. बघता बघता काही वेळातच आगीचे रौद्ररूप बघता बघता काही वेळातच या आगीने रौद्ररूप धारण केले. यावेळी काही नागरिकांनी ओझर पोलीसांना कळवल्यानंतर ओझर पोलीसांनी याची माहिती एच ए एल च्या अग्निशामक दलास दिली. यानंतर दलाच्या जवानांनी सुमारे दिड तासाच्या प्रयत्नाने ही लागलेली आग आटोक्यात आणली. यावेळी मदतीसाठी ओझर पोलीस ठाण्याचे के.बी.यादव, अनुपम जाधव, अनिल काळे नितिन कारंडे, खांडवे, भुषण शिंदे यांच्यासह ग्रा पं सदस्य प्रकाश महाले संजय पगार आदिंनी घटनास्थळी येऊन मदत केली.



