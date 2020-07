नाशिक/ येवला : तालुक्‍यात आतापर्यंत 76 टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. यात तृणधान्यांची 96 टक्के, तर गळीत धान्याची 97 टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. आतापर्यंत बाजरीची सात हजार 453 हेक्‍टरवर, तर मक्‍याची सर्वाधिक 32 हजार 444 हेक्‍टर पेरणी पूर्ण झाली. याशिवाय मुगाची पाच हजार 722, तर भुईमुगाची दोन हजार 90 आणि सोयाबीनची तीन हजार 938 हेक्‍टरवर पेरणी पूर्ण झाली. कापसाचे क्षेत्र घटून आठ हजार 536 हेक्‍टरवर लागवड झाली. आतापर्यंत 60 हजार 678 हेक्‍टरवर खरिपाची पेरणी पूर्ण झाली आहे. महिन्यात 235 मिलिमीटर पाऊस

येथील तहसील कार्यालयातील पर्जन्यमापकावर अवघ्या महिनाभरातच तब्बल 235 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, हे प्रमाण वार्षिक सरासरीच्या 51 टक्के इतके आहे. तालुक्‍याचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 453 मिलिमीटर आहे, तर जून महिन्याची सरासरी 114 मिलिमीटर असून, महिनाभरातच सरासरीच्या तुलनेत दुप्पट पाऊस नोंदला गेला आहे.

------------

मंडलनिहाय पाऊस

येवला - 233 मिलिमीटर

अंदरसूल - 234 मिलिमीटर

पाटोदा - 128 मिलिमीटर

नगरसूल - 105 मिलिमीटर

जळगाव नेऊर - 134 मिलिमीटर

सावरगाव - 112 मिलिमीटर

----

तालुक्‍यात वेळेवर पर्जन्यमान झाल्यामुळे मक्‍यासह पेरणी वेळेवर झाली. वाढीच्या अवस्थेतील मक्‍यावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. पर्जन्यमानामुळे अळीचे प्रमाण कमी होत आहे. 1 ते 7 जुलैपर्यंत कृषी संजीवनी सप्ताहात मक्‍यावरील लष्करी अळी, बोंडअळी, सोयाबीनवरील अळी व इतर पिकांच्या कीड नियंत्रणाबाबत बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना सल्ला व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

जे.आर. क्षीरसागर (मंडल कृषी अधिकारी, पाटोदा)

