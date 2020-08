लॉकडाऊनमध्येही उडतायत हुक्क्याच्या धुराचे ढग, सोबतच अनधिकृत मद्य विक्री; पोलिसांना मात्र हे दिसेचिना?

नाशिक : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यात संचारबंदी, जमावबंदीचे आदेश लागू आहेत. तसेच हॉटेलचालकांनी विविध नियमांचे पालन करत खबरदारी घेत व्यवसाय करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र याबाबत सर्रासपणे दुर्लक्ष करत काही हॉटेल व्यावसायिकांकडून काही व्यवसाय चालविले जात आहेत. कोरोना काळात या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे सोशल डिस्टंसिंगचे पालन करण्यात येत नसून मद्याचे पेगच्या पेगही अनधिकृतरित्या रिचवत असल्याचे प्रकार उघडकीस येतायत. याचं एक ताजं उदाहरण म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच नाशिकमधील चांदशी येथील प्रसिद्ध हुक्का पार्लरमध्ये पोलिसांनी जाऊन पाहणी केली आणि ग्राहकांना पळवून लावले. मात्र त्यांना ताब्यात घेतलं नाही. त्यानंतर हे हुक्का पार्लरदेखील पूर्ववत सुरू राहिले. ही कारवाई नक्की कोणाला दाखवण्यासाठी आणि कशासाठी झाली याचं गुपित मात्र अद्यापही कायम आहे. शहराच्या वेशीलगत असलेल्या गोवर्धन व चांदशी गावांच्या शिवारात काही हॉटेलमध्ये सर्रासपणे नियमांना डावलून व्यवसाय करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे,. गोवर्धन गावाच्या शिवारात असलेल्या एका हॉटेलमध्ये तर चक्क हुक्क्याचा धूर उडविला जातोय. जुलैमध्ये यावेळी या हॉटेलमधून हुक्का तंबाखू, हुक्का ओढण्याचे साहित्य असा सुमारे ४० हजारांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्तही केला. तर चांदशी शिवारातील हॉटेलमध्ये कोरोना संबंधित कुठलीही खबरदारी घेतली जात नसल्याचे उघडकीस आले आहे. पोलिसांनी हॉटेल चालकाविरूध्द गुन्हा देखील दाखल केला होता. पोलिसांनी या भागात धाडसत्र राबवित गुन्हे दाखल करत काही संशयितांवर थेट कारवाई करत अटकही केली. पण यानंतर काही दिवसातच पुन्हा हे प्रकार सर्रासपणे घडायला सुरुवात झाली आहे. नियमावली नाहीच शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणांवर सुरू असणाऱ्या हुक्का पार्लर्समुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थीदेखील सहज या ठिकाणांवर पोहोचू शकतात. या हुक्का पार्लरबद्दल पोलिस प्रशासनाकडे कोणत्याही प्रकारची नियमावली नाही. हुक्कापार्लर नक्की शहरापासून किती अंतरावर असावेत, त्यांची वयोमर्यादा किती असावी, येथे मद्यविक्री करण्यास बंदी आहे की नाही? या प्रकारचे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. शहरात ज्या ठिकाणी हुक्का पार्लर आहेत, त्या ठिकाणी मद्यविक्रीदेखील केली जाते. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे वयाचे पुरावे तपासले जात नाहीत. त्यामुळे या प्रश्नाकडे कानाडोळा केला जात असल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. illegal hukka centers and liquor sale in nearby areas of nashik read full story

