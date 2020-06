उद्यापासून देशभरात खरीप स्वातंत्र्य हंगाम.. शेतकरी संघटनेचा इशारा

नाशिक / कसबे सुकेणे : देशभरातील शेतकऱ्यांना बियाण्यांसह सर्व प्रकारचे उपलब्ध तंत्रज्ञान वापरण्याची मुभा असावी, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेने प्रतिबंधित बियाणे पेरून सविनय कायदेभंग करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी राज्यात शुक्रवार (ता.12)पासून खरीप हंगाम तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य हंगाम साजरा केला जाणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे राज्यध्यक्ष अनिल धनवट यांनी दिली. शेतकरी तुरुंगात जायलाही तयार

शेतकऱ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार कोणतीही बियाणे किंवा तंत्रज्ञान वापरण्याचे स्वातंत्र्य असावे, यासाठी शेतकरी संघटना अनेक दशकांपासून प्रयत्नशील आहे. दोन वर्षांत हा लढा तीव्र करत एचटीबीटी कपाशीची जाहीर लागवड केली. संबंधित मंत्र्यांना ई-मेल करून जनुक सुधारित बियाण्यांवरील बंदी उठवण्याची मागणी केली. केंद्र शासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शेतकरी संघटना या हंगामात जनुक सुधारित कापूस, मका, भात, मोहरी, सोयाबीन, वांगी आदी पिकांची जाहीर लागवड करणार आहे. प्रतिबंधित बियाण्यांची लागवड केली म्हणून शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केल्यास शेतकरी तुरुंगात जायलाही तयार असल्याचे धनवट यांनी सांगितले. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभागी व्हा

हे आंदोलन महाराष्ट्रासह पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरातमध्येही केले जाणार आहे. शेतकरी जाहीरपणे प्रतिबंधित बियाण्यांची लागवड करणार आहे. तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जाहीरपणे लागवड करावी, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, प्रांतिक उपाध्यक्ष देवीदास पवार, विभागीय अध्यक्ष संतू पाटील-झांबरे, महिला आघाडी जिल्हाप्रमुख संध्या पगारे, शंकर पुरकर, तानाजी झाडे, आनंद सादडे, त्र्यंबक चव्हाणके, निफाड तालुकाध्यक्ष रामकृष्ण बोंबले आदींनी केले आहे.

