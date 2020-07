लिनो बॅग्जच्या वापराने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ

नाशिक / लासलगाव : लासलगाव ही आशिया खंडातील सर्वांत मोठी कांद्याची बाजारपेठ आहे. येथून देश-विदेशात कांदा पाठविला जातो. याकरिता कांद्याचे पॅकिंग कंतान (बारदान) किंवा पीपी लिनो बॅगमधून पाठविली जाते. मात्र कंतान पिशवीचा उत्पादन खर्च जास्त असल्याने व्यापाऱ्यांकडून लिनो बॅगेला विशेष पसंती मिळत आहे. कांदा पॅकिंगकरिता अनेक वर्षांपासून लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, नाशिक रोड, संगमनेर, धुळे, मंचर येथे बारदान पिशव्या बनविण्याचा व्यवसाय चालतो, कंतानचा माल कोलकता येथून येतो. त्यानंतर कटिंग व शिलाई होऊन त्याचे 100 चे बंडल करून बांधले जातात. 45, 50, 60 किलोंचे पॅकिंगचे कटिंग करून माल तयार केला जातो. त कटर व त्याचा साथीदार याला 240 रुपये गाठ, तर शिलाई महिला कामगार यांना 60 रुपये शेकडा मजुरी मिळते. एक हजार कुटुंबांची उपजीविका यामुळे साधारणपणे 50 किलोंच्या एका गोणीचा कटिंग शिलाईसह खर्च 30 रुपये येतो. एकट्या लासलगावमध्ये 1000 कुटुंबे याच व्यवसायावर उपजीविका करतात. मात्र आता लिनो बॅग कमी खर्चात उपलब्ध होऊ लागल्याने बारदान गोणीचा खर्च शेतकरी व व्यापारी यांना न परवडणारा ठरत आहे. कारण लिनो बॅगेला कटिंग, शिलाई, पॅकिग हा खर्च येत नाही. लिनो बॅग 10 रुपये नगाने पडते. कंतान पिशवी तयार होण्यास जास्त कालावधी लागतो, तर लिनो बॅग विविध पॅकिंगमध्ये तयार असल्याने ग्राहक त्यास पसंती देतो. उन्हाळ्यात मात्र कंतान पिशवीचा वापर केला जातो. त्यात माल खराब होत नाही.

सागर चोथानी संचालक, गायत्री ट्रेडर्स, लासलगाव

----

कंतान कटिंग यावर माझ्या संपूर्ण कुटुंबाची उपजीविका चालते. दिवसाला दोन ते तीन गाठी कटिंग करून आम्हाला 240 रुपयांप्रमाणे मजुरी मिळते. लिनो बॅगेचा वापर होऊ लागल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ येत आहे.

भिकन साठे कंतान पिशवी कटर

--------

कंतान पिशवी कटिंगनंतर आम्हाला घरी शिलाईसाठी देतात. यातून 60 रुपये शेकडा मजुरी मिळते. आठवड्याला 1000 रुपये मिळतात. त्यावर कुटुंबाचा गाडा चालतो.

हिराबाई घोलप, शिलाई महिला कामगार

-------

कंतान पिशवी साधारणपणे 30 रुपये, तर लिनो बॅग 10 रुपये पडते. त्यामुळे नक्कीच दोन्हीचा वापर करण्यापूर्वी आर्थिक बजेटचा विचार करावा लागतो.

रतन खांगळ, कांदा उत्पादक, कोलटेक

Web Title: Lino bag preferred by onion traders and farmers for onion packing