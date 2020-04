लॉकडाउनमध्ये वाढली भाजीपाल्याची आवक...कांदा, बटाटा अन्‌ टोमॅटोत 'एवढी' वाढ!

नाशिक : लॉकडाउनमध्ये देशात भाजीपाला आवक वाढली असून कांद्याची सहापट अन्‌ बटाटा व टोमॅटोची दुप्पटीने वाढ झाली. देशातील दोन हजार 587 पैकी एक हजार 91 कृषी बाजारपेठा लॉकडाउनच्या अगोदर सुरू होत्या. 21 एप्रिलपासून दोन हजार 69 बाजारपेठांचे कामकाज सुरू झाले. तसेच 16 मार्चच्या तुलनेत 21 एप्रिलला कांद्याची सहापट, तर बटाटा आणि टोमॅटोची दुप्पटीने आवक वाढली आहे. ठराविक जिल्ह्यांमध्ये बांबूच्या रोपवाटिका तयार देशातील 20 राज्यांमध्ये डाळी, तेलबियांची किमान समर्थन मूल्य देऊन खरेदी सुरू आहे. आतापर्यंत नाफेड, एफसीआय यांनी एक लाख 73 हजार 64 टन डाळींची आणि एक लाख 35 हजार 993 टन तेलबियांची खरेदी केली आहे. त्यासाठी एक हजार 447 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्याचा लाभ एक लाख 83 हजार 989 शेतकऱ्यांना झाला आहे. आगामी पावसाळ्यात राष्ट्रीय बांबू अभियानांतर्गत राज्यांनी उपक्रम सुरू केले आहेत. त्यात पिथोरागड (उत्तराखंड) जिल्ह्यात बांबूच्या रोपवाटिकेत रोपे तयार करण्यात आली आहेत. या वेळी रोपे तयार करणाऱ्या कामगारांना मास्क, भोजन आदी सुविधा देण्यात आल्यात. साबरकांठा आणि वंसदा (गुजरात) या जिल्ह्यां मध्येही बांबूच्या रोपवाटिका तयार करण्यात आल्या आहेत. कामरूप (आसाम) जिल्ह्यातल्या दिमोरियामधील 520 शेतकऱ्यांनी 585 हेक्‍टर क्षेत्रामध्ये वृक्षारोपणाचे लक्ष्य निश्‍चित केले आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक संघटनांनी काम सुरू केले आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लॉकडाउनमध्ये 24 मार्चपासून आजपर्यंत आठ कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना लाभ देण्यात आला आहे. लाभार्थींना 17 हजार 876 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पीक काढणीची स्थिती -गहू :

मध्य प्रदेशात 98 ते 99, राजस्थानात 88 ते 89,

उत्तर प्रदेशात 75 ते 78, हरियानामध्ये 40 ते 45,

पंजाबमध्ये 35 ते 40 आणि इतर राज्यांमध्ये 82 ते 84 टक्के

-डाळी :

जवळपास सर्व राज्यांमध्ये डाळींच्या पिकाची कापणी-काढणी पूर्ण झाल्यात

- ऊस :

महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि पंजाबमध्ये काम 100 टक्के पूर्ण.

तमिळनाडू, बिहार, हरियाना आणि उत्तराखंडमध्ये 92 ते 98 टक्के, तर उत्तर प्रदेशामध्ये 80 ते 85 टक्के पूर्ण हेही वाचा > मालेगावातील कब्रस्तानांमध्ये एप्रिलमधील दफन मृतांची संख्या थक्क करणारी! मृतांचा आकडा वाढण्याची भिती.. - बटाटा :

काढणी पूर्ण झाली असून, साठवणप्रक्रिया सुरू

- कांदा :

अल्पभूधारकांनी रब्बी काढणी जवळपास पूर्ण केली. मोठ्या प्रमाणात लागवड करणारे शेतकरी सध्या काढणीच्या कामात गुंतलेत. मेच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत काढणी सुरू राहील. हेही वाचा > VIDEO : "सावरा..पोलीसांवर धावून गेलात..तर त्याची गय केली जाणार नाही"

Web Title: In the lockdown, vegetable arrivals in the country increased nashik marathi news