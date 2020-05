लॉकडाऊन शिथिल होताच पोलीसांसमोर आणखी 'एक' डोकेदुखी!..मोठे आव्हान

नाशिक : कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या पावणे दोन महिन्यांपासून शहरात लॉकडाऊन होते. या काळात शहरातील गुन्हेगारीमध्ये मोठी घट झाली होती. मात्र गेल्या काही दिवसात या लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता दिल्यानंतर गुन्हेगारीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. घरफोड्यांपासून ते गोळीबारापर्यंतच्या घटना या दोन दिवसात घडल्याने पोलिसांसमोर कोरोना पाठोपाठ आता गुन्हेगारांचे आव्हान उभे राहिले आहे. शहरात वर्दळ वाढू लागली..नाकाबंदी ठिकाणीही पोलिसांची अनुपस्थिती



कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव वाढू लागल्यामुळे गेल्या 23 मार्चपासून देशभरात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले होते. लॉकडाऊनच्या या काळात शहर पोलिस आयुक्तालय हद्दीमध्ये कडेकोट नाकाबंदी करीत बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. जीवनावश्‍यक व अत्यावश्‍यक सेवा वगळता नागरिकांना घराबाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली होती. विनाकारण घराबाहेर पडणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले गेले. शहरभर पोलिसांचा कडेकोट पहारा होता. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यांमध्ये किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे वगळता मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारीमध्ये घट आली होती. दरम्यान, गेल्या आठवड्यापासून लॉकडाऊनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली. यातही टप्प्या-टप्प्याने वाढ करण्यात आली. त्यामुळे सध्या बहुतांशी व्यापारी-व्यावसायिकांची दुकाने सुरू झाली आहेत. रस्त्यावर रहदारी वाढली आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्या सुरू झाल्या आहेत. बाजारपेठांसाठी सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत दुकाने सुरू आहेत. परिणामी शहरात वर्दळ वाढू लागली असून नाकाबंदीच्या ठिकाणीही पोलिसांची उपस्थिती आता राहत नाही. मात्र त्याचा परिणाम गुन्हेगारी वाढ होण्यात झाल्याचे दिसून आले आहे. गुन्हेगारीत वाढ...पोलिसांसमोर मोठे आव्हान गेल्या दोन दिवसांमध्ये घरफोडी करताना मुंबई नाका पोलिसांनी दोघांना रंगेहाथ पकडले आहे. तसेच देवळाली कॅम्प परिसरात तडीपार गुंडांने एकावर गोळीबार केल्याची घटना घडली आहे. तर, सिडको, उपनगर, पंचवटी, भद्रकाली या परिसरात हाणामारीच्या घटना वाढल्या आहेत. उपनगरमध्ये दोन घटनांमध्ये टोळक्‍याने मारहाण केल्याने दोघे गंभीररित्या जखमी झाले आहेत. तसेच दुचाक्‍या चोरीच्या घटनाही वाढल्या आहेत. या वाढत्या गुन्हेगारी घटनांमुळे पोलिसांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे. दीड-पावणे दोन महिन्यांपासून कोरोनाविरोधातील बंदोबस्तात व्यस्त असलेल्या पोलिसांची डोकेदुखी वाढली आहे. लॉकडाऊन शिथिल होताच आणखी 'एक' डोकेदुखी वाढली...पोलिसांसमोर मोठे आव्हान पोलिसांसमोर गुन्हेगारांचे आव्हान

