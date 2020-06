नाशिक/ देवळा ः कसमादेतील काही भागात मकापिकावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसू लागल्याने शेतकरी वर्ग चिंतित आहे. काहींनी फवारणी सुरू करत अटकाव करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. परंतु ज्यांचे पीक अधिक बाधित झाले आहे त्यांचा मका पीक नांगरून टाकण्याकडे कल दिसून येत आहे. निकम यांनी वेळेवर पाऊस झाल्याने पाच एकर क्षेत्रावर 13 किलो बियाणे पेरणी केली. त्यासाठी बियाणे 13 हजार रुपये, मशागत व पेरणी पाच हजार रुपये, मजुरी तीन हजार, रासायनिक खते दहा हजार व या अळीचा नायनाट व्हावा म्हणून कीटकनाशक आठ हजार असा 40 हजार रुपये खर्च झाला; परंतु लष्करी अळी आटोक्‍यात येत नसल्याने त्यांनी त्यांच्या गट क्रमांक 147/1/2 मध्ये उभ्या कोवळ्या पिकावर रोटर फिरविला. आधीच मक्‍याला अत्यल्प भाव मिळाल्याने आणि आता लष्करी अळीने आक्रमण केल्यामुळे मकापिकाने भ्रमनिरास केला असल्याची खंत श्री. निकम यांनी "सकाळ'कडे व्यक्त केली. कृषी सहाय्यक एस. आर. गडाख यांनी पाहणी केली. या वेळी कृषी समन्वयक कुबेर जाधव व इतर शेतकरी उपस्थित होते. कृषी अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष बांधावर येऊन पाहणी करावी व आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना या अळीपासून संरक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. तसेच माझ्या शेतातील बाधित मक्‍याच्या पिकाचा पंचनामा करून आर्थिक मदत करून दिलासा द्यावा अन्यथा मला आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही.

-नंदलाल निकम, विठेवाडी, ता. देवळा शेतकऱ्यांनी या अळीबाबत घाबरून न जाता एकात्मिक व्यवस्थापनाप्रमाणे फवारणी करावी. निश्‍चितपणे ही अळी नियंत्रणात येते. त्यासाठी कृषी विभागातर्फे घडीपत्रिका तसेच सोशल मीडियातून कृषीसल्ला म्हणून मार्गदर्शन केले जात आहे. --

कैलास खैरनार, उपविभागीय कृषी अधिकारी, कळवण

