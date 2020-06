World Environment Day : नाशिकमध्ये खुलली विविधरंगी वृक्षसंपदा...मात्र 'या' वृक्षांचा वाटा सर्वाधिक!

नाशिक : राज्यात सर्वप्रथम वृक्षांची गणना करणाऱ्या महापालिका हद्दीत तब्बल 47 लाख 95 हजार अधिक वृक्षे आढळली आहेत. वृक्षसंपदेत सर्वाधिक वाटा गिरिपुष्प वृक्षांचा असून, त्याचे प्रमाण तब्बल 45 टक्के आहे. शहरात एवढी गिरिपुष्प जातीची झाडे आहेत. तर इतकी सुबाभूळ दुसऱ्या क्रमांकावर आढळल्या आहेत. त्याखालोखाल निलगिरी, अशोका व गुलमोहरचे प्रमाण अधिक असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. 38 लाखांपेक्षा अधिक वृक्षसंपदा "स्वच्छ नाशिक, हरित नाशिक'चा नारा देत असताना शहरात खरोखर वृक्षसंपदा आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी महापालिकेने वृक्ष सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मुंबईच्या टेरॅकॉन कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली. दोन वर्षांत झालेल्या सर्वेक्षणात 38 लाखांपेक्षा अधिक वृक्षसंपदा आहे. शहरात गिरिपुष्पाचे प्रमाण सर्वाधिक आढळले एकूण 21 लाख 24 हजार 113 गिरिपुष्प असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले. चार लाख 19 हजार 804 सुबाभूळ, आंब्याची 95 हजार 820, बोर 59 हजार 333, बटरफ्लाय पाल्म 32 हजार 369, चंदनाची 19 हजार 717 झाडे आढळली. बेंजामिना हा वडाच्या जातीचा प्रकार असून, त्याची संख्या दोन हजार 949 आहे. नारळाची 14 हजार 388 झाडे मध्यंतरीच्या काळात झरकन वाढणाऱ्या गुलमोहर प्रजातीची झाडे लावण्याकडे कल वाढल्याने आतापर्यंत 18 हजार 872 गुलमोहराची झाडे लावली गेली. कडुनिंबाची 35 हजार 635, करंजी 23 हजार 608, तर कांचन जातीची 19 हजार 309 झाडे आहेत. नारळाची 14 हजार 388, निलगिरीची 35 हजार 369 झाडे आहेत. सिल्व्हर ओक 32 हजार, सिसम दहा हजार 825, विलायची चिंचेची वीस हजार 578 झाडे आढळली आहेत. शहरात 19 हजारांपेक्षा अधिक चंदनाची झाडे चंदनाची झाडे सुवासिक व फर्निचरसाठी उपयोगी असल्याने या झाडांना मोठी किंमत असते. शहरात 19 हजारांपेक्षा अधिक झाडे आहेत. शहरातील सरकारी व निमसरकारी जागांवर सर्वाधिक झाडे आहेत. सरकारी जागांवर 24 लाख 67 हजार 296, त्याखालोखाल खासगी जागांवर 11 लाख 59 हजार 292 झाडे आहेत. औद्योगिक वसाहतीत सहा हजार 551, उद्यानांमध्ये 16 हजार 117 झाडे आहेत. रस्त्याच्या कडेला 50 हजार 744 झाडे सर्वेक्षणात आढळली आहेत. वड हद्दपारीच्या मार्गावर धार्मिक महत्त्व असलेला वड शहरातून नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येते. सध्या शहरात फक्त एक हजार 660 वड, तर तीन हजार 192 पिंपळ आहेत. उंबराची तीन हजार 658 झाडे आहेत. वृक्षगणनेत महत्त्वाचे



- शोभिवंत झाडे ----- 30 लाख एक हजार 497 - फळझाडे ----- दोन लाख 53 हजार 879 - औषधी वनस्पती ----- चार लाख 82 हजार 469 - ओळखता न आलेली झाडे ----- चार हजार 313 दुर्मिळ वनस्पती शमी, रोज ऍपल, कुमकुम, हिरडा, जायफळ, तेडू, रुद्राक्ष, समुद्रफळ, तेवर, रानचिक्कू, दालचिनी, अळू, ऍव्होकॅडा, गुलाबजाब, लिची, माकडलिंबू, निरफणस, गेला, पाचारी, रतनगुंज, महुआ, खिर्णी, काकड, काळा उंबर, धामण, धात्रीफळ, आफ्रिकन ऑइल पाल्म सर्वेक्षणात आढळल्या.

Web Title: Nashik city has more than 47 lakh trees nashik marathi news