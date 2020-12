नाशिक : जिल्ह्यातील कोरोना संसर्ग आटोक्यात आला असली, तरी सर्वांना कायमस्वरूपी सुरक्षाकवच मिळावे, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सरकारी विभाग केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली एकजुटीने लसीकरणाचे शिवधनुष्य पेलणार आहे. लसीकरणातून कुणीही वंचित राहणार नाही, असे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी शुक्रवारी (ता. १८) येथे सांगितले. सर्व विभागांच्या समन्वयातून यश जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. रत्ना रावखंडे, अतिरिक्त शल्यचिकित्सक डॉ. निखिल सैंदाणे, जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. कपिल आहेर, जागतिक आरोग्य संघटनेचे आरोग्याधिकारी डॉ. प्रकाश नांदापूरकर आदी उपस्थित होते. श्री. मांढरे म्हणाले, की पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दादा भुसे आणि जिल्ह्यातील इतर लोकप्रतिनिधी, सरकारी यंत्रणांच्या सर्व विभागांच्या समन्वयातून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करण्यास यश मिळाले आहे. यासोबत नागरी स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून कोरोना विषाणूला आळा घालण्यास यश मिळाले आहे. लसीकरणासाठी शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय संघटना, आरोग्य यंत्रणा, वाहतूक विभाग यासोबत इतर लसीकरणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी कलाकार, नाट्यप्रेमी यांची मदत घेतली जाणार आहे.

कोरोना हद्दपार करण्यासाठी लवकरच लस उपलब्ध होणार आहे. लस आल्यानंतर आरोग्य कर्मचारी आणि अंगणवाडी कर्मचारी यांचे लसीकरण होणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने नागरिकांचे लसीकरण होणार आहे. लसीकरण झाल्यानंतर नागरिकांनी मास्क, सुरक्षित अंतर आणि हात स्वच्छ ठेवणे ही त्रिसूत्री पाळायचीच आहे.

-लीना बनसोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अभियानाच्या माध्यमातून आपण कोरोनाबाधितांचे प्रमाण कमी करण्यात यश मिळवले आहे. आगामी काळातील लसीकरण मोहीम यशस्वी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय यंत्रणा एकवटलेली आहे. नागरिकांनी त्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. लस घेतल्यानंतरही जबाबदारीने नागरिकांनी वागले पाहिजे.

- सचिन पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक

