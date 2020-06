नाशिकमधील दुकाने, आस्थापनांबद्दल प्रशासनाचा "हा' मोठा निर्णय

प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता दुकाने, आस्थापनांना वेळेचे बंधन नाही : जिल्हाधिकारी मांढरे नाशिक : प्रतिबंधित क्षेत्र (कंटेंमेंट झोन) वगळता जिल्ह्यातील दुकाने व व्यावसायीक आस्थापनांना वेळेचे बंधन किंवा मर्यादा असणार नाही. सम-विषमतेचे नियम किराणा दुकाने, मेडिकल्स व वैद्यकीय सेवांना लागू नसतील, असा निर्णय जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील व महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घेतला आहे. बुधवारी (ता.10) ही बैठक झाली.

या संदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की शहरातील वाढत्या करोना संसर्गास पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने बुधवारी (ता.10) शहरातील तीन प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. सद्यस्थितीत शहरी भागात होणारी गर्दी कोरोना संसर्गाचे दृष्टीने धोकादायक असल्याने याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. शहरातील महत्त्वाच्या बाजारपेठांमध्ये होणारी गर्दी ही प्रामुख्याने दुकानांच्या वेळेवर असलेल्या मर्यादेमुळे दुकाने कमी काळ सुरू राहत असल्याने तसेच काही जीवनावश्‍यक वस्तूंची दुकाने सम-विषम नियमामुळे एक आड एक दिवस बंद राहिल्याने नागरिक वस्तूंचा संचय करण्यासाठी गर्दी करतात. दुकानांना वारंवार भेटी देत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याने याबाबत शासकीय अधिसूचनेतील तरतुदीचा वापर करून दुकानांचा कार्यकाळ वाढल्यास गर्दी विखुरली जाऊन सोशल डिस्टंसिंगचे पालन होणे सुकर होईल, असे सर्व मताने ठरवण्यात आले. यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करून संयुक्तपणे जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात निर्णय घेतले असल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी कळविले आहे.

या निर्णय सोबतच येणाऱ्या काळात कोरोना संसर्गितांच्या संपर्कातील व्यक्तींचे कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग करण्यावर व त्यातून संशयीतांच्या शिस्तबद्ध विलगीकरणावर भर देण्यात येणार असून त्यातून संभाव्य संसर्ग नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सोशल डिस्टन्सीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई येणाऱ्या काळात केली जाईल व प्रत्येक दुकानदारास आपल्या दुकानात अथवा दुकानाच्या परिसरांत सोशल डिस्टन्सीचे पालन होतेय किंवा नाही याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे, त्यासाठी दुकानदारांवर जबाबदारीही निश्‍चित केली जाईल असेही ठरवण्यात आले.

प्रतिबंधित क्षेत्राचे नियम अधिक कठोर

प्रतिबंधित क्षेत्रात (कंटेंटमेंट झोन) लागू असणारे निर्बंध येणाऱ्या काळात अत्यंत कठोरतेने अंमलात आणले जातील. ज्या व्यावसायांना, दुकानांना बंदी घालण्यात आली आहे, अशी दुकाने व आस्थापना सुरू असल्याचे आढळून आल्यास त्यांचे परवाने रद्द करून त्यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असेही बैठकीत ठरले.

महत्त्वाचे निर्णय असे-

- पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, शहर पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील व महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घेतला सल्लामसलत करून घेतला संयुक्त निर्णय.

- दुकाने व आस्थापनांना वेळेची मर्यादा नसेल. सम-विषमतेच्या निर्बंधातून किराणा दुकाने, वैद्यकीय सेवा जीवनावश्‍यक अत्यावश्‍यक सेवा वगळण्यात आल्या आहेत.

- सोशल डिस्टंसिंगचे कठोर पालन; उल्लंघन झाल्यास दुकानदारांवर होणार कारवाई.

- प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता जिल्ह्यातील दुकाने व व्यावसायिक आस्थापनांना वेळेची मर्यादा असणार नाही.

