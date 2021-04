जु्न्या ब्युटी ट्रिक्सच्या मदतीने घ्या आपल्या त्वचेची काळजी!

नाशिक : पूर्वी कोणतीही सौंदर्य उत्पादने नसताना, आजी त्यांच्या त्वचेची आणि केसांची काळजी घेत असत. यासाठी तिने केवळ फॅन्सी उत्पादनच नाही तर घराच्या स्वयंपाकघरात असलेल्या वस्तू वापरल्या. ते खूप प्रभावी आहेत. म्हणून आता आपल्या त्वचेच्या काळजीत नियमितपणे या जुन्या-शाळेच्या सौंदर्य युक्त्यांचा समावेश करण्याची वेळ आली आहे साखर वापरा

काही काळापूर्वी, जेव्हा स्क्रबचा वापर केला जात नव्हता, स्त्रिया त्यांची त्वचा वाढवण्यासाठी साखरेमध्ये ऑलिव्ह तेल किंवा मध मिसळत असत आणि नैसर्गिक देखावा वाढविण्यासाठी त्वचेच्या मृत पेशी काढून टाकत असत. आता आपल्याला बाजारात सापडलेली स्क्रब इत्यादी खरेदी व वापरण्याची आवश्यकता नाही. फक्त या स्क्रब घरी बनवा आणि आपला चेहरा चमकदार करा. काकडी डोळ्यांसाठी सर्वोत्तम

आजकाल मुली डोळ्यांखालील काळ्या डागांसाठी डोळ्यांची क्रीम वापरतात. परंतु आपण कधीही आपल्या आजी किंवा आजीला आई क्रीम वापरताना पाहिले आहे का? कदाचित नाही. हे आपल्या डोळ्यांसाठी वापरल तर त्याचा प्रभाव अगदी हळूहळू दिसून येतो. अशा परिस्थितीत डोळ्यांचा थकवा दूर करण्यासाठी तुम्ही काकडीचा वापर करावा. काकडी सुपर हायड्रेटिंग असते आणि नैसर्गिकरित्या जर आपण थंड काकडीचे तुकडे वापरत असाल तर ते डोळ्यांतील डाग देखील दूर करू शकते. तूपाचा वापर

आपल्या त्वचेच्या सौंदर्यासाठी तूप लावण्यापेक्षा चांगले काहीही नाही. आपण ओठांवर लिप बामसारखे ते वापरू शकता किंवा ते आपल्या केसांमध्ये लावू शकता. तूपात चांगली चरबी असते जे त्वचा आणि केसांना ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. ऑलिव्ह ऑइल

जर तुमची त्वचा कोरडी व संवेदनशील असेल तर तुमच्या चेहऱ्यावर ऑलिव्ह ऑईल लावणे तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर ठरू शकते. इतकेच नाही तर हातावरही याचा उपयोग होऊ शकतो. वास्तविक, साबण आणि पाण्याचे वारंवार संपर्क झाल्यामुळे आपल्या क्यूटिकल्सला बाह्य हायड्रेशन देखील आवश्यक आहे. मायक्रोवेव्हमध्ये फक्त 2 चमचे ऑलिव्ह तेल गरम करा आणि थोडासा थंड झाल्यावर ते वापरा बर्फ

उन्हाळ्यात, प्रत्येक घरात बर्फाचा साठा असतो, तर मग या बर्फाला आपल्या सौंदर्य दिनक्रमाचा एक भाग का बनवू नये. हे केवळ आपल्या चेहर्‍यावरील थकवा काढून टाकतो. काही स्त्रिया तोंडावर मेकअप लावण्यापूर्वी त्यांच्या त्वचेवर बर्फ चोळतात. यामुळे त्यांचा मेकअप चांगला मिश्रित होतो आणि चमकणारा लुक मिळतो.

Web Title: old beauty tricks for skin in summer marathi news