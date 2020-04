नाशिक / सटाणा : येथील बाजार समितीत गुरुवारी (ता. 9) व शुक्रवारी (ता. 10) फक्त ट्रॅक्‍टरवर आणलेल्या कांद्याचा लिलाव सुरू राहील. शेतकऱ्यांनी बुधवारी (ता. 8) बाजार समितीत येऊन लिलावासाठी आणणाऱ्या ट्रॅक्‍टरचे टोकन (परवाना) घेऊन जावे, असे आवाहन बाजार समितीचे सभापती संजय सोनवणे यांनी रविवारी (ता. 5) येथे केले. बागलाणचे तहसीलदार जितेंद्र इंगळे, पोलिस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड, बाजार समितीचे संचालक, व्यापारी प्रतिनिधी व शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत कांदा खरेदीसाठी झालेल्या बैठकीत सभापती सोनवणे यांनी वरील निर्णय जाहीर केला. नोंदणी करून टोकन घेणे बंधनकारक

सभापती सोनवणे म्हणाले, की गुरुवारी व शुक्रवारी बाजार समितीत फक्त 200 ट्रॅक्‍टरांचा लिलाव होईल. त्यासाठी बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी बुधवारी येऊन नोंदणी करून टोकन घेणे बंधनकारक राहील. बुधवारी सकाळी दहापासून 400 वाहनांची नोंदणी होईल. फक्त ट्रॅक्‍टरमधून आलेल्या मालाचाच लिलाव होईल. लिलावासाठी येणाऱ्या 200 वाहनांना सकाळी सहापासून मार्केटच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर नोंदणी टोकन जमा केल्यानंतरच प्रवेश दिला जाईल. लिलाव टोकन ज्या दिवसाचे असेल, त्याच दिवशी सकाळी सहानंतर ट्रॅक्‍टर लिलावासाठी आणावे. आदल्या दिवशी मुक्कामास वाहन आणू नये. सकाळी दहापासून लिलाव सुरू राहील. 200 वाहनांचा लिलाव पूर्ण होईल. प्रत्येक वाहनाबरोबर एकाच व्यक्तीस मार्केट आवारात प्रवेश दिला जाईल. माल लिलावासाठी पुढील सूचना होईपर्यंत आणू नये. वाहन घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्याने स्वतःच्या चेहऱ्यावर मास्क-रुमाल बांधणे बंधनकारक राहील. नोंदणी नसलेले वाहन बाजार समितीच्या आवारात आल्यास संबंधितावर कारवाई केली जाईल. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मालाचा उठाव हात नसल्याने लाल कांदा, गोल्टी व खाद हा माल लिलावासाठी पुढील सूचना होईपर्यंत आणू नये. लिलाव झालेल्या शेतमालाची चुकवती फक्त एनईएफटीद्वारेच केली जाईल, रोख चुकवती केली जाणार नाही. तसेच डिझेलसाठीही रक्कम दिली जाणार नाही, लिलावास येणाऱ्या शेतकऱ्याने वाहनासाठी डिझेलची व्यवस्था स्वतः करावी. अधिक माहितीसाठी 9860602223 व 9975215009 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन बाजार समितीने केले आहे.

