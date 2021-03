कांद्याच्या दराने घेतला यूटर्न! बंपर आवकेने कांदा गडगडला 

पिंपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : कांद्याच्या दराने यूटर्न घेतला असून, मोठ्या प्रमाणात भाव गडगडले आहेत. देशांतर्गत स्थानिक बाजारपेठेत कांदा दाखल झाल्याने कांद्याचे दर रोडावले आहेत. तब्बल दोन हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. दहा दिवसांपूर्वी कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल तीन हजार रुपयांच्या पुढे होते. कांद्याची आवक कमी होऊन मागणी वाढल्याने दरात तेजी आली होती. हे चित्र सध्या बदलले असून, देशांतर्गत गुजरात, आंध्र प्रदेश, राज्यस्थान, मध्य प्रदेश येथे स्थानिक कांदा विक्रीसाठी येऊ लागला आहे. त्याचा परिणाम पिंपळगाव बाजार समितीत दरात मोठी पडझड होऊ लागली आहे. शनिवारी (ता. ६) लाल कांद्याची २५ हजार क्विंटल आवक होऊन दर किमान एक हजार ४५१, कमाल दोन हजार ५२, तर सरासरी एक हजार ८०१ रुपये एवढे राहिले. तर गावठी कांद्याच्या आवकेत घट होऊन चार हजार रुपये क्विंटल कांदा विक्रीसाठी आला. त्याला किमान एक हजार २००, कमाल दोन हजार ४९०, सरासरी एक हजार ७५१ रुपये दर मिळाला. VIDEO : "मास्क काढ तो" राज ठाकरेंचा माजी महापौरांना इशारा; विनामास्क नाशिकमध्ये दाखल गेल्या दोन महिन्यांतील हा नीचांकी दर आहे. पंधरा दिवसांच्या तुलनेत पिंपळगाव बाजार समितीत दर घसरणीमुळे एकाच दिवशी शेतकऱ्यांना तीन कोटी रुपयांची झळ बसली.



Web Title: Prices have come down due to increase in onion arrivals in the market Nashik Marathi News