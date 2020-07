तासनतास रांगा पण मिळेना युरिया .....

नाशिक/आराई : बागलाण तालुक्‍यात समाधानकारक पाऊस पडला असुन या वर्षी मोठ्या प्रमाणात मका पिकांची लागवड झाली त्यामुळे पिकांना योग्य प्रकारे रासायनिक खाद्याचा डोस देण्यासाठी शेतकऱ्यांना युरीया खताची आवश्‍यकता असता युरीया घेण्यासाठी तासन तास दुकानांपुढे रांगा लावून उभे राहवे लागत आहे तरीही युरिया मिळत नाही. काही दुकानदारानकडून युरीया शिल्लक नाही असे सांगितले जात असल्याने शेतकरी व दुकानदारांमध्ये वाद होतांना दिसत आहे. युरीयाची क्रुत्रीम टंचाई निर्माण केली जात असल्याचा आरोपही अनेक शेतकऱ्यांनी केला आहे. सोशल डिस्टन्स वाऱ्यावर,बळीराजाचा जीव धोक्‍यात

कोरोनाची संसर्गजन्य परिस्थिती असताना सुध्दा शेतकरी आपला जीव धोक्‍यात घालून युरीयाची खेरदी करण्यासाठी दुकानात गर्दी करत असुन दुकानदार कोणत्याही प्रकारचा नियम न पाळता सर्रासपणे आपल्या दुकानातील खते विकताना दिवस आहे.त्यामुळे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य ती दखल घेउन युरीया उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी होत आहे.

