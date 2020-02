नाशिक-कल्याण लोकलचं काय झालं? रेल्वेमंत्र्यांविरोधात स्वाक्षरी मोहीम

नाशिक : नाशिक-कल्याण लोकलसाठी रेल्वेमंत्र्यांविरोधात स्वाक्षरी मोहीम राबविणार असल्याची माहिती नाशिक-कल्याण लोकलचा अहवाल लिहिणारे रेल्वे इंजिनतज्ज्ञ वामन सांगळे यांनी दिली. नाशिककरांच्या सहीचे निवेदन पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना देणार असल्याचे सांगळे यांनी "सकाळ'ला सांगितले. स्वाक्षरी मोहीमेची तारीख ठरली... वामन सांगळे यांनी 6 फेब्रुवारीला नाशिक रोड रेल्वेस्थानकाच्या बाहेर स्वाक्षरी मोहीम नियोजित केली आहे. 14 महिन्यांपासून चेन्नईच्या सवाई डब्बा कारखाना येथून 35 कोटी रुपये खर्चून तयार होऊन आलेली लोकल कुर्ला कारशेडला धूळखात आहे. ही लोकल नाशिक-कल्याणमार्गे चालवावी, नाही तर तिचा देशात कुठेही वापर व्हावा, यासाठी नाशिक येथील निवृत्त लोको निरीक्षक आणि नाशिक-कल्याण लोकलचा अहवाल मांडणारे वामन सांगळे यांनी रेल्वेमंत्र्यांविरोधात बंड पुकारले आहे. फायदाच होणार... नाशिक-कल्याण लोकलचा विषय गहण होत असून, लोकप्रतिनिधींचा नाकर्तेपणा आणि रेल्वेमंत्र्यांकडून नाशिकला केराची टोपली दाखविली गेली आहे. ही लोकल सुरू झाल्यास शेतकरी, नोकरदार, व्यावसायिक, विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. नाशिकच्या प्रत्येक नागरिकाला हवा तसा प्रवास करता येऊ शकतो. नाशिकच्या सर्वांगीण विकासाला या लोकलमुळे चालना मिळणार आहे. यात सर्व नाशिककरांनी हिरीरीने सहभाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कुर्ला कारशेडला धूळखात पडली लोकल चौदा महिन्यांपासून नाशिक-कल्याण लोकलला लाल कंदील दाखविला जात आहे. नागरिकांच्या खिशातले 35 कोटी रुपये खर्चून ही लोकल बनवून कुर्ला कारशेडला धूळखात पडली आहे. जाणीवपूर्वक अडवणूक होत आहे. या सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना पाठविले जाणार आहे. - वामन सांगळे, रेल्वे इंजिनतज्ज्ञ

