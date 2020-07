ऊसाचे उत्पादन लाखो टनाचे पण कारखाने......

नाशिक/ निफाड ः रानवड साखर कारखाना सुरू करा, रानवड साखर काराखाना व के. जी. एस. साखर कारखान्याचे शेतकरी व वाहतूकदार यांचे थकीत पेमेंट परत करा, यांसह विविध मागण्यांसाठी शेतकरी संघर्ष संघटनेतर्फे निफाड तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर सोमवारी (ता. 6) ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सोशल डिस्टन्सचे पालन करत संस्थापक अध्यक्ष हंसराज वडघुले यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. टोलवाटोलवी सुरूच वडघुले यांनी 2019 मध्ये "रासाका' सुरू करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. मात्र, शासकीय अधिकाऱ्यांनी लाल फितीच्या कारभारात या निविदा फाइल कधी मंत्रालय, तर साखर आयुक्तालय, अशी टोलवाटोलवी आजही सुरू ठेवली आहे. परिणामी कोट्यवधी रुपयांचा बोजा अप्रत्यक्षपणे संस्थेवर पडत आहे. अन्यथा संघटनेतर्फे चक्काजाम के. जी. एस. साखर कारखान्यातील शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे व वाहतूकदारांचे मोठ्या प्रमाणावर पैसे देणे बाकी असून, यासाठी 2018 मध्ये तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात आले होते. त्या वेळी साखर आयुक्तांनी "आरआरसी' कारवाई करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. परंतु अद्याप कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ही रक्कम मिळणे गरजेचे आहे. जर या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर संघटनेतर्फे चक्काजाम आंदोलन छेडण्यात येईल अशा इशाराही दिला. सर्वपक्षीय नेत्यांची उपस्थिती

कामगार नेते बळवंत जाधव, नाना बच्छाव, तालुकाध्यक्ष संजय पाटोळे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष साहेबराव मोरे, सुधाकर मोगल, बळवंत जाधव, नितीन कोरडे, सुभाष गायकवाड, जगन्नाथ कडलग, शिवराम मोगल, संतोष पगारे, भास्कर शिंदे, निवृत्ती उगले, शरद चकोर, शांताराम उगले, सुनील दराडे, सीताराम सांगळे, पूंजाराम कडलग, त्र्यंबक चव्हाणके, अरुण कुशारे, दत्तू मोगल, भरत बांगर, नीलेश शिंदे, अनंत बर्वे, संतोष पवार, माधव संधान आदी उपस्थित होते.

