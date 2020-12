गोदावरीवरील तीन पुलांना स्थगिती; आग्रही असलेल्या राजकीय नेत्यांना दणका

नाशिक : गोदावरी नदीवर बांधल्या जात असलेल्या दोन पुलांसह प्रस्तावित आणखी एका नवीन पुलाच्या कामाला राज्याच्या नगरविकास विभागाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून स्थगिती दिल्याने पुलासाठी आग्रही असलेल्या राजकीय नेत्यांना दणका बसला आहे. आग्रही असलेल्या राजकीय नेत्यांना दणका चव्हाण कॉलनीतील स्थानिक रहिवाशांनी पुलाच्या कामाला विरोध करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. १७ डिसेंबरला झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला व छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने नगरविकास विभागाला स्थगिती देण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सु. द. धांडे यांनी महापालिकेला पत्र पाठविले. या पत्रात पुलासंदर्भात स्वयंस्पष्टता अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त कैलास जाधव यांना दिल्या. मागणी नसताना पूल तयार केले जाताएत गोदावरीवर गंगापूर रोडच्या बाजूने आसाराम बापू आश्रमाजवळ, फॉरेस्ट नर्सरी व इंद्रप्रस्थ हॉल येथे तीन पूल असताना नव्याने तीन पुलांची गरज नाही. या भागात रहदारी नाही किंवा नागरिकांचीही मागणी नसताना पूल तयार केले जात असल्याचा स्थानिक नागरिकांचा आक्षेप आहे.

