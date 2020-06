अन्‌ त्यांच्या डोळ्यात तरळले आंनदाश्रु

सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक/ चांदवड : आई मक्याच्या शेतात मजुरी करीत असल्याने मुले रस्त्याच्या कडेला बसली होती.अचानक एक ट्रक भरधाव वेगाने त्यांच्याकडे येतो...क्षणभर काय घडते हे त्यांनाही कळत नाही मात्र पुढे भलतेच .... मनमाड उमराणे रस्त्यावर शिंगवे शिवारातील रानमळ्यात असलेल्या धोकादायक वळणावर उमराणेच्या बाजूने येणाऱ्या एम एच 41 - जी - 5663 या ट्रकवरील चालकाचा ताबा सुटला अन्‌ तो ट्रक रस्त्याच्या कडेला पलटी झाला. त्याचवेळी रस्त्याच्या कडेला काही मुलं बसलेली असल्याने अपघाताचा आवाज ऐकताच काळजाचा ठोका चुकला ....मात्र ट्रक नालीत कोसळल्याने मुले सुखरुप आहेत हे पाहताच मुलं अन्‌ त्यांच्या मातांनी एकमेकांकडे धाव घेत गळ्यात पडून आनंदाश्रूंना वाट मोकळी करून दिली.

या रस्ताच्या शेजारीच असलेल्या शिवाजी झाल्टे यांच्या शेतात काही महिला मका पेरणी करत होत्या. त्यांची मुले अविनाश शिंदे, सागर शिंदे, कुणाल शिंदे, तेजस शिंदे, यशवंत गुंड, तुषार शिंदे ही बसलेली असताना अचानक त्याच्यां दिशेने हा ट्रक आला .आपल्याकडे येणाऱ्या ट्रकला पाहून मुले जोरात ओरडली. मात्र ट्रक मुलांच्या जवळून दोन फूट अंतरावरून जात पुढे नालीत आदळल्याने कुणालाही इजा झाली नाही.

