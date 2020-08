कुटुंब क्वारंटाईन असल्याचा घेतला फायदा..अज्ञातांनी साधली चोरीची संधी! काय घडले?

नाशिक/ वीरगाव : घरातील सर्व व्यक्ती अजमीर सौंदाणे येथे क्वारंटाइन असल्यामुळे घरात कुणीच नाही याचा फायदा घेतला. सकाळी उठल्यावर शेजारीच राहणारा पुतण्या संदीप गांगुर्डे यांच्या लक्षात आले. अज्ञातावर गुन्हा दाखल झाला आहे. असा घडला प्रकार मंगळवारी (ता. ४) रात्री घरात कोणी नसल्याचे पाहून घराच्या मागच्या दरवाजाची फळी तोडून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. घरात शिरल्यावर घरात स्टीलच्या डब्यात असणारे अडीच लाख, सहा तोळ्यांच्या सोन्याच्या दोन बोरमाळ, ३० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे डोरले, १८ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे तोंगल, १५ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे तोंगल, ६० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे गाठले, सात हजार रुपये किमतीचे चांदीची साखळी असा एकूण पाच लाख साठ हजार रुपयांचा माल चोरट्यांनी लंपास केला. अज्ञातावर गुन्हा दाखल घरातील सर्व व्यक्ती अजमीर सौंदाणे येथे क्वारंटाइन असल्यामुळे घरात कुणीच नाही याचा फायदा घेऊन चोरट्यांनी डल्ला मारला. सकाळी उठल्यावर शेजारीच राहणारा पुतण्या संदीप गांगुर्डे यांच्या लक्षात आले. अज्ञातावर गुन्हा दाखल झाला आहे. क्वारंटाइन कुटुंबाच्या घरात साडेपाच लाखांची चोरी येथील विंचूर- प्रकाशा महामार्गालगत रघुनाथ गांगुर्डे यांच्या घराचे कुलूप तोडून धाडसी चोरी झाली. सुमारे पाच लाख साठ हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला. रिपोर्ट - रणधीर भामरे संपादन - ज्योती देवरे

Web Title: Theft of five and a half lakhs in the house of the quarantine family