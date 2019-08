Video : धुळे जिल्ह्यात केमिकल कंपनीत स्फोट; 13 जणांचा मृत्यू

धुळे : जिल्ह्यातील शिरपूर येथे आज (शनिवार) सकाळी दहाच्या सुमारास केमिकल कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटात 13 जणांचा मृत्यू झाला असून, 43 जण जखमी झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, शिरपूर येथील एका केमिकल कंपनीत आज सकाळी 10 वाजता एकामागून एक स्फोट झाले. त्यामुळे कंपनीत काम करत असलेल्या 13 कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला. या स्फोटात 43 कामगार जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मृतांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. स्फोटानंतर परिसरात हादरे जाणविले. स्फोटाची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या 4 गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात आले. स्फोट नेमक्या कोणत्या कारणामुळे झाला याची माहिती मिळू शकली नाही.

