Nandurbar Crime: छाप्यात हातभट्टीच्या दारूचा 23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त; तळोदा पोलिसांच्या कारवाईने खळबळ

तळोदा : अवैध गावठी हातभट्टीची दारू तयार करण्यासाठी लागणारा २३ लाखांचा मुद्देमाल पोलिसांनी छापा टाकून शनिवारी सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास शहरातील चार ठिकाणांहून जप्त केला. यात काळा गूळ, नवसागर व इतर साठा असा मुद्देमाल आहे.

दरम्यान, हा सर्व मुद्देमाल एकाच व्यापाऱ्याचा असून, तो व्यापारी शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक आहे. त्यामुळे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईने एकच खळबळ उडाली आहे. (23 lakh worth of hand furnace liquor seized in raid Excitement by action of Taloda police Nandurbar Crime)