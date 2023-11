Dhule Municipality News : थकबाकी न भरल्याने 3 गाळे सील; महापालिका वसुली पथकाची कारवाई

Dhule Municipality News : मालमत्ता कर थकबाकीप्रकरणी महापालिकेच्या कर वसुली पथकाने शुक्रवारी (ता.३) महापालिका हद्दीतील तीन व्यापारी गाळे सील केले. थकबाकीदारांना वारंवार आवाहन करुनही ते थकबाकी भरण्यासाठी प्रतिसाद देत नसल्याने महापालिकेकडून कारवाई करण्यात येत आहे.

शहरात निवासी मालमत्ताधारकांकडे जशी मोठ्या प्रमाणावर कर थकबाकी आहे. ( 3 shop sealed for non payment of dues by municipal corporation dhule news )

तशीच थकबाकी व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडेही आहे. महापालिकेसह इतर खासगी व्यापारी संकुलातील गाळ्यांपोटी महापालिकेकडून मालमत्ता कर वसूल केला जातो. शहरातील अनेक गाळेधारकांकडे मालमत्ता कर थकीत आहे.

अशा थकबाकीदारांना महापालिकेकडून वारंवार थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले जाते. मात्र, संबंधित गाळेधारकांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे अशा थकबाकीदारांवर महापालिकेच्या मालमत्ता कर वसुली पथकाकडून अधून-मधून कारवाया पाहायला मिळतात.

शुक्रवारी (ता.३) वसुली पथकाने तीन ठिकाणी कारवाई करून संबंधितांचे गाळे सील केले. यात अवधान येथील टीसीआय कंपनीकडे एकूण तीन लाख ५३ हजार ३१२ रुपये थकबाकी आहे. त्यांनी ती अदा न केल्याने पथकाने कंपनीचे गाळे सील केले.

तसेच शहरातील पाचकंदील भागातील शंकरलाल ब्रिजलाल अगरवाल यांच्याकडे एकूण एक लाख ५४ हजार ६७४ रुपये थकबाकी आहे, त्यांनीही ती न भरल्याने गाळे सील करण्यात आले. तसेच संजय गिंदोडिया (भाडेकरी भाईचंद रायसोनी पतपेढी) यांच्याकडे एक लाख ७४ हजार ५२२ रुपये थकबाकी असल्याने त्यांचेही गाळेपथकाने सील केले.

धुळे महापालिकेचे वसुली अधीक्षक शिरीष जाधव, अधीक्षक मधुकर निकुंभ, निरीक्षक मुकुंद अगरवाल, अनिल सुडके, श्री. वडनेरे, श्रीकांत चव्हाण, सुनील गढरी, गोरख सरगर, संजय शिंदे, अनिल वळवी, याकूब पठाण आदींनी ही कारवाई केली.