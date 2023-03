Abhay Yojana : थकबाकीदारांची नावे चौकाचौकांत लावू...महापालिका प्रशासनाचा इशारा!

धुळे : मालमत्ता कर, पाणीपट्टीपोटी एक लाखावर थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांनी थकबाकी अदा न केल्यास संबंधितांची नावे वर्तमानपत्रात तसेच चौकाचौकांत होर्डिंगवर प्रसिद्ध करू, असा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे. (abhay yojana municipal administration has warned If arrears do not pay dues there name will be published on hoardings dhule news)

शहरातील मालमत्ताधारकांकडे मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता कर, पाणीपट्टी थकीत असल्याने महापालिकेकडून मोहीम सुरू आहे. काही थकबाकीदारांवर कारवाईदेखील करण्यात येत आहे. दरम्यान, थकबाकीदारांना मालमत्ता करावरील शास्ती (दंड) शंभर टक्के माफ करूनदेखील काही थकबाकीदार पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेने ६ फेब्रुवारीपासून शंभर टक्के शास्तीमाफी योजना लागू केली आहे. या योजनेला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेसही आता थोडे दिवस शिल्लक आहेत. तरीही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता महापालिका प्रशासनाने विविध स्वरूपाच्या कारवाईचा बडगा उगारल्याचे दिसत आहे. यात आता थकबाकीदारांची नावे वर्तमानपत्रात तसेच होर्डिंगद्वारे चौकाचौकांत प्रसिद्ध करण्याचा इशारा दिला आहे.

चौदा हजारांवर थकबाकीदार

धुळे शहरात एकूण १४ हजार ८३८ मालमत्ताधारकांकडे मालमत्ताकर व पाणीपट्टी थकीत आहे. थकबाकीदारांनी आपला मालमत्ता कर व पाणीपट्टी रक्‍कम शास्तीमाफीच्या अंतिम तारखेच्या आत भरावयाची आहे. संबंधितांनी संपूर्ण थकबाकी रक्कम अदा करणे आवश्‍यक आहे.

एक लाखावर थकबाकी असलेल्या थकबाकीदारांनी आपल्याकडील थकबाकी अदा न केल्यास संबंधितांची नावे वर्तमानपत्रात तसेच चौकाचौकांत होर्डिंगद्वारे यादी प्रसिद्ध करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. त्यामुळे असा कटू प्रसंग टाळण्यासाठी कराचा भरणा करावा, मनपास सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्तांनी केले आहे.