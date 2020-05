कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारासाठी  संजीवन हार्ट हॉस्पिटल अधिग्रहीत

जळगाव, ः जिल्ह्यात कोरोना विषाणू (कोव्हिड 19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा भाग व कोव्हिड 19 विषाणूंमुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींच्या उपचाराकरिता आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून जळगाव येथील संजीवन हार्ट हॉस्पिटल अत्यावश्‍यक बाब म्हणून "डेडीकेटेड कोवीड हॉस्पिटल' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. हे हॉस्पिटल पुढील आदेश होईपावेतो अधिग्रहीत करण्यात आल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी काढले आहे. जळगाव जिल्ह्यात देखील गतीने पसरत आहे असे दिसून येत आहे. यामुळे संसर्ग वाढण्याची शक्‍यता लक्षात घेता त्यावर तत्काळ नियंत्रण करणे व विषाणू संसर्गात अधिक वाढ होऊ न देता उपाययोजना राबवणे आवश्‍यक आहे. संजीवन हार्ट हॉस्पिटलमध्ये बाधित झालेल्या व्यक्ती/ रुग्णच दाखल करण्यात येतील. या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही रुग्णास हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून घेता येणार नाही



Web Title: Acquired Sanjeevan Heart Hospital for the treatment of coronary heart disease