फुलमार्केट मधील गाळ्यांवर महापालिकेची कारवाई 

जळगाव : महापालिकेच्या मालकीचे मुदत संपलेले फुले व सेंट्रल फुले मार्केट मधील गाळे सील करण्यासाठी आज महापालिकेच्या पथकाने कारवाई सुरु केली. दोन गाळे सील केल्यानंतर तिसऱ्या गाळ्यात कारवाई करीत असताना महापालिकेचे उपायुक्त उत्कर्ष गुट्टे यांना गाळेधारकांनी घेराव घालून दुकानात लाईट बंद करून करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे वातावरण चिघळल्याने उपआयुक्तांसह महापालिकेची कर्मचाऱ्यांनी काढता पाय घेत शहर पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन संबंधित गाळेधारकांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी हजर झाले. तर धारकांनी दुकाने बंद करून महापालिका प्रशासन विरोधात घोषणाबाजी केल्या.

