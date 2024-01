Dhule Winter Update : मकरसंक्रांतीनंतर धुळ्याचा पारा 4.7 पर्यंत खाली

Dhule Winter Update : या वर्षी पावसाळा जेमतेम झाल्याने थंडीही जेमतेम असेल असा सामान्य जनतेचा व्होरा होता. अर्थात अगदी मकरसंक्रांतीपर्यंत फारशी थंडी जाणवत नव्हती. त्यामुळे संक्रांतीनंतर पुन्हा थंडी कमी होत जाईल असा अंदाज होता. मात्र निसर्गाच्या लहरीपणाची पुन्हा एकदा झलक पाहायला मिळत आहे.

संक्रांतीनंतर धुळे शहर व जिल्ह्यात थंडीचा जोर वाढला आहे. धुळ्यात बुधवारी (ता. २४) किमान तापमानाचा पारा थेट ४.७ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आला. त्यामुळे या थंडीने जिल्हावासीयांना अक्षरशः गारठवले आहे. (After Sankranthi cold increased in Dhule city and district minimum temperature dropped to 4 degree Celsius news)