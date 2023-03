Dhule Market Committee Election : भाजप स्वबळावर लढणार

धुळे : येथील धुळे तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीची (Market Committee Election) निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्णय भाजपच्या स्थानिक नेते, पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. (Agricultural Produce Market Committee elections Local BJP leaders and office bearers have decided to contest on their own dhule news)

निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी मंगळवारी (ता. २८) सकाळी साडेदहाला पारोळा रोडवरील राम पॅलेसमध्ये उपस्थित राहावे, असे आवाहन तालुकाध्यक्ष देवेंद्र पाटील यांनी केले.

राम पॅलेसमधील खासदार संपर्क कार्यालयात धुळे तालुक्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. खासदार डॉ. सुभाष भामरे अध्यक्षस्थानी होते. बैठकीत धुळे तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीबाबत चर्चा झाली. बाजार समितीत माल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो.

कष्टाने घाम गाळून पिकविलेल्या मालाचे उचित मूल्य मिळत नाही. मालाची हेळसांड होते. गुरांच्या बाजारासाठी प्रसिद्ध असलेली बाजार समिती गुंडगिरीमुळे बदनाम झाल्याने व्यापार कमी झाला आहे. या स्थितीत शेतकऱ्यांनी घामाने पिकविलेल्या मालास उचित भाव मिळणे, शेतकऱ्यांची लूट थांबविणे, उपबाजार समितीच्या विकासासाठी स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्धार उपस्थित प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडून झाला.

जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुभाष देवरे, मनोहर भदाणे, प्रा. अरविंद जाधव, उत्कर्ष पाटील, रामकृष्ण खलाणे, शंकरराव खलाणे, संग्राम पाटील, राम भदाणे, आशुतोष पाटील, किशोर आलोर, रोहिदास पाटील, श्रीराम पाटील, भाऊसाहेब देसले, रितेश परदेशी, मोहन भदाणे, शरद पाटील, देवेंद्र पाटील आदी उपस्थित होते.