उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon Agriculture : कापूस उत्पादकांना दिलासा! आयात शुल्क पुन्हा लागू होताच दरात क्विंटलमागे ४०० रुपयांची वाढ

Import Duty Reimposed on Cotton : आता १ जानेवारीपासून परत शुल्क लागू होताच पहिल्या दोन दिवसांत कापसाचे दर क्विंटलमागे ३०० ते ४०० रुपयांनी वाढले आहेत.
Cotton

Cotton

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव: केंद्राने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत रद्द केले होते. यामुळे देशांतर्गत कापसाला उठाव नव्हता. आता १ जानेवारीपासून परत शुल्क लागू होताच पहिल्या दोन दिवसांत कापसाचे दर क्विंटलमागे ३०० ते ४०० रुपयांनी वाढले आहेत.

Loading content, please wait...
Jalgaon
maharashtra
agriculture
cotton
Price
Agriculture News
uttar maharashtra
Jalgaoan News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com