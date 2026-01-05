Jalgaon Agriculture : कापूस उत्पादकांना दिलासा! आयात शुल्क पुन्हा लागू होताच दरात क्विंटलमागे ४०० रुपयांची वाढ

जळगाव: केंद्राने कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत रद्द केले होते. यामुळे देशांतर्गत कापसाला उठाव नव्हता. आता १ जानेवारीपासून परत शुल्क लागू होताच पहिल्या दोन दिवसांत कापसाचे दर क्विंटलमागे ३०० ते ४०० रुपयांनी वाढले आहेत..कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क माफीची केंद्र सरकारची अस्थायी योजना ३१ डिसेंबर २०२५ ला संपुष्टात आली. आता १ जानेवारीपासून पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के आयात शुल्क (कस्टम ड्यूटी) पुन्हा लागू झालेली आहे. या शुल्कात १० टक्के मूलभूत शुल्क आणि एक टक्का सेसचा समावेश आहे..कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क रद्द झाल्याने काही महिन्यांत परदेशातून कापसाची आवक वाढली होती. यामुळे देशातंर्गत कापसाला मागणी नव्हती. आतापर्यंत विदेशी बाजारात कापसाचे भाव तुलनेने कमी होते आणि आयात शुल्क माफ असताना मिल्स आणि निर्यातदारांनी मोठ्या प्रमाणात परदेशी कापूस खरेदी केला. आता पुन्हा आयात शुल्क लागू झाल्यामुळे विदेशी कापूस महाग पडणारा आहे. त्यामुळे पुढील काळात देशांतर्गत कापसाच्या दरात थोड्या फार प्रमाणात वाढ किंवा दर स्थिर राहण्याची शक्यता व्यापारी सूत्रांनी वर्तविली आहे..चारशेने भाव वाढले‘सीसीआय’चे कापूस खरेदीचे दर ८,११० आहे. तर खासगी व्यापारी आतापर्यंत ७ हजारांचा भाव देत होते. आता आयात कमी झाल्याने ते कापसाला ७,३०० ते ७,४०० चा भाव देत आहे. त्यामुळे ''सीसीआय''कडे कापसाची आवक कमी होण्याची व दरवाढीची प्रतीक्षेत शेतकऱ्यांद्वारा एक-दोन महिने साठवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे खुल्या बाजारात व सीसीआय केंद्रांत कापसाची आवक कमी होण्याची शक्यता आहे..राज्यातील स्थितीकेंद्राने कापड उद्योजकांना कापूस पुरेसा मिळावा, यासाठी ११ टक्के आयात शुल्क माफ केले होते. कापड मिल्स आणि निर्यातदारांनी मोठ्या प्रमाणात परदेशी कापूस खरेदी केला. एरवी १५ लाख गाठी कापूस खरेदी होत होता. आता मात्र ४० लाख गाठींचा कापूस खरेदी केला गेला आहे. आगामी तीन महिने कापूस त्यांना कापड तयार करण्यास पुरेसा आहे. आता कापसाची आयात बंद होईल. स्थानिक कापसाला मागणी वाढेल. कापसाच्या खंडीच्या भावात हजार ते पंधराशे रुपयांचा फरक पडेल..चार लाख गाठी तयारजळगाव जिल्ह्यात आतापर्यंत ‘सीसीआय’च्या अडीच लाख कापसाच्या गाठी व दीड लाख खासगी व्यापाऱ्यांच्या गाठी, अशा एकूण ४ लाख गाठी तयार झाल्या आहेत. आतापर्यंत ६ लाख गाठी निर्मितीचे लक्ष्य होते. आगामी काळात १४ लाख गाठी तयार होतील, असा अंदाज आहे..Nashik Vegetable Market : नाशिकच्या बाजारात भाजीपाल्याचे भाव कोसळले! पालेभाज्या स्वस्त, तर टोमॅटोने गाठली शंभरी.आयात शुल्क पुन्हा लागू झाल्याने कापसाच्या दराला थोडा उठाव आला आहे. त्यामुळे थोडीफार दरवाढीची शक्यता आहे. सध्याही अमेरिकेचे ट्रॅरिफ वॉर सुरूच असल्याने वस्त्रोद्योगात अस्वस्थता कायम आहे. आताचे कापसाचे दर स्थिर राहतील. कापसाला मागणी वाढली आहे. यामुळे शेतकरी कापूस विक्रीस आणतील.- प्रदीप जैन, अध्यक्ष, खानदेश जीनिंग मिल ओनर्स असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.